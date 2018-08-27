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قطع مياه الشرب 6 ساعات بسبب أعمال الصيانة بمحطة طامية فى الفيوم

الإثنين، 27 أغسطس 2018 10:29 ص
قطع مياه الشرب 6 ساعات بسبب أعمال الصيانة بمحطة طامية فى الفيوم انقطاع المياه - ارشيفية
الفيوم - رباب الجالى
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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم، قطع مياه لمدة 6 ساعات بسبب بعض الأعمال التأهيلية، لمحطة طامية، حيث يتم تغيير عدد "2 محبس" على خط الطرد الرئيسى بالمحطة، تبدأ فى تمام الساعة الـ12 بعد منتصف ليل يوم الثلاثاء الموافق 28/8/2018 حتى الـ6 صباح يوم الأربعاء.
 
ولفت بيان الشركة إلي أن المناطق المتأثرة هى "مركز طامية ومدينة طامية، المنطقة الصناعية بكوم أوشيم، منشية بنى عثمان، منشاة طنطاوى وتوابعها بمركز سنورس، منطقة الصالحية، والخواجات وتوابعها بمركز الفيوم"
 
وطالبت الشركة المواطنين أصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترات الانقطاع وأعمال الصيانة لحين إعادة ضخ مياه الشرب مرة أخرى داخل الشبكة.
 

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