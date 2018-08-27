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الإثنين، 27 أغسطس 2018 08:05 م
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قتيل و 3 جرحى فى اشتباكات عنيفة قرب العاصمة الليبية

الإثنين، 27 أغسطس 2018 06:43 م
قتيل و 3 جرحى فى اشتباكات عنيفة قرب العاصمة الليبية ليبيا - أرشيفية
(أ ف ب)
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اندلعت معارك عنيفة، اليوم الاثنين، فى ضاحية العاصمة الليبية طرابلس بين فصيلين مسلحين تابعين نظريا لحكومة الوفاق التى يعترف بها المجتمع الدولى، وفق شهود ومصادر أمنية.
 
ونددت حكومة الوفاق بالهجوم المسلح على أطراف مدينة طرابلس، واصفة المهاجمين بأنهم عصابات خارجة عن القانون، حيث بدأت المعارك فى الضاحية الجنوبية الشرقية عند الفجر وتراجعت وتيرتها بعد الظهر، وتعذر الحصول على أى حصيلة مؤكدة حتى الان.
 
واستمر إطلاق النار ودوى الانفجارات فى شكل متقطع فى منطقتى عين زارة وصلاح الدين حيث تركزت المعارك، فيما قالت امرأة تقيم في عين زارة مازلت اسمع انفجارات قوية تهتز لها نوافذ المنزل، وفي صلاح الدين، لا تزال الدبابات متمركزة فى الطرق الرئيسية إضافة إلى العديد من الشاحنات المزودة بنادق رشاشة"، بحسب شاهد آخر لم يشأ كشف هويته، مؤكدا إصابة بعض المنازل بقذائف وأنه لا يزال يسمع إطلاق نار.
 
ولم تدل وزارة الصحة بأى حصيلة رسمية فيما تحدثت مديرية الأمن فى طرابلس عن قتيل وثلاثة جرحى.
 

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ليبيا

طرابلس

حكومة الوفاق

قنابل




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