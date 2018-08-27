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قبل لقاء الرئيسين.. تعرف على حجم التبادل التجارى بين مصر وفيتنام

الإثنين، 27 أغسطس 2018 12:00 ص
قبل لقاء الرئيسين.. تعرف على حجم التبادل التجارى بين مصر وفيتنام تران داى كوانج رئيس فيتنام
كتب: هبة حسام – إسلام سعيد
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عقب مرور ما يقرب من عام من زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لفيتنام لإفتتاح منتدى الأعمال المصرى الفيتنامى فى سبتمبر 2017، يستقبل قصر الرئاسة "الاتحادية" اليوم الاثنين، تران داى كوانج، رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية، بعد وصوله لمصر فى زيارة رسمية له تستغرق 4 أيام.

 

كان الرئيس السيسى فى زيارته لفيتنام خلال 2017، بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، كما أكد الرئيس الفيتنامى خلالها حرص دولته على زيادة حجم التبادل التجارى مع مصر لمليار دولار فى المستقبل، خاصة أن مصر تعد ثانى أكبر شريك تجارى إفريقى لفيتنام.

 

وبحسب البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة "قطاع الاتفاقات التجارية والتجارة الخارجية"، بلغ حجم التبادل التجارى بين مصر وفيتنام عام 2017 حوالى 377 مليون دولارن مقارنة بنحو 266 مليون دولار خلال عام 2016، بارتفاع بلغت نسبته 41.7%.

 

كما أشارت بيانات قطاع التجارة الخارجية التابع لوزارة الصناعة، إلى أهم الصادرات المصرية للسوق الفيتنامى، والتى تتمثل فى الجلود المدبوغة وقطع الغيار والقشريات الحية أو الطازجة، فيما تتمثل الواردات المصرية من فيتنام فى الإطارات من المطاط والأجهزة الكهربائية وجوز الهند والكاجو والأقمشة التركيبية وخيوط القطن، والشاى والبن والفلفل المجفف والأسماك المجمدة.

 

ومن الجدير بالذكر أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لفيتنام فى سبتمبر الماضى، تعد أول زيارة لرئيس مصرى لجمهورية فيتنام الاشتراكية، وتمت بهدف تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين، خاصة فى ظل مساعى فيتنام نحو استثمارات دولية من شركاء جدد فى إفريقيا والشرق الأوسط، فيما تأتى زيارة الرئيس الفيتنامى لمصر حالياً تلبية لدعوة من الرئيس السيسى.

 

 


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