قافلة طبية مصرية تبدأ معالجة المرضى الموريتانيين فى نواكشوط

أ ش أ

بدأت قافلة طبية مصرية اليوم الاثنين معالجة المرضى الموريتانيين بالمستشفى المركزي في العاصمة الموريتانية نواكشوط.

وقالت السفارة المصرية فى نواكشوط إن القافلة الطبية، تضم 13 طبيبا من أساتذة جامعتى الإسكندرية وبنها، وتقوم خلال تواجدها لمدة 8 أيام، بإجراء الفحص الطبى والعمليات الجراحية فى مختلف التخصصات، لاسيما أمراض الصدر، والعيون، والنساء وطب الجنين، وجراحة الوجه والفكين، وجراحة العظام، وجراحة الأطفال، والمسالك البولية.

وتعتبر هذه القافلة الطبية الثانية التى تزور موريتانيا هذا العام ضمن تعزيز التعاون الثنائى بين البلدين.