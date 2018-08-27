video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 27 أغسطس 2018 11:54 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

قائد البحرية بالحرس الثورى: إيران تسيطر تماما على الخليج ومضيق هرمز

الإثنين، 27 أغسطس 2018 10:17 ص
قائد البحرية بالحرس الثورى: إيران تسيطر تماما على الخليج ومضيق هرمز رئيس ايران
رويترز
إضافة تعليق

نقلت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء عن قائد البحرية بالحرس الثورى قوله اليوم الاثنين ، إن إيران تسيطر تماما على الخليج ومضيق هرمز.

وكان مسئولون إيرانيون قد هددوا في السابق بإغلاق مضيق هرمز، وهو ممر مائى رئيسي لتجارة النفط، ردا على أى أعمال عدائية أمريكية.

كما سبق وان شدد جنرال بالجيش الأمريكى على أنّ الولايات المتحدة عازمة على تأمين الملاحة فى مضيق هرمز، بعد مناورات بحرية إيرانية رأت فيها واشنطن تهديدًا.

وفى أوائل أغسطس أجرت إيران عمليات بحرية فى الخليج ومضيق هرمز وخليج عمان.

وأتت تلك التدريبات فى وقت تزداد التوترات بين إيران والولايات المتحدة التى انسحبت من اتفاق نووى تاريخى مع الجمهورية الإسلامية وأعادت فرض عقوبات عليها.

وقال الجنرال جوزيف فوتيل قائد القوات الأمريكية فى الشرق الأوسط لصحفيين إنه "من الواضح جدًا أنهم حاولوا أن يستخدموا تلك المناورات لكى يبعثوا لنا رسالة"، وأضاف انّ النظام الإيرانى أراد أن يثبت أنّ لديه "قدرات" عسكرية فى مضيق هرمز الاستراتيجى.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إيران وسوريا توقعان اتفاقا للتعاون العسكرى

إيران تعيد البريطانية المعتقلة إلى السجن بعد إطلاق سراح مؤقت

ايران

الحرس الثورى

مضيق هرمز




لا تفوتك
طارق عامر لـ"اليوم السابع": لن نوافق على كشف الحسابات المصرفية للضرائب

طارق عامر لـ"اليوم السابع": لن نوافق على كشف الحسابات المصرفية للضرائب

فيديو..اعترافات قاتل طفلية بالدقهلية: زوجتي تعايرني بعدم تحمل المسئولية

فيديو..اعترافات قاتل طفلية بالدقهلية: زوجتي تعايرني بعدم تحمل المسئولية

شلة معصوم وتفاصيل مخطط 31 أغسطس"الحلقة الثانية" .. قيادات الإخوان بأنقرة حددوا ساعة الصفر للتحرك على الأرض بالدعوة لمظاهرة واحتشاد ثم اعتصام بميدان التحرير .. مبادرة معصوم مرزوق تمت صياغتها بمكتب عزمى بشارة

شلة معصوم وتفاصيل مخطط 31 أغسطس"الحلقة الثانية" .. قيادات الإخوان بأنقرة حددوا ساعة الصفر للتحرك على الأرض بالدعوة لمظاهرة واحتشاد ثم اعتصام بميدان التحرير .. مبادرة معصوم مرزوق تمت صياغتها بمكتب عزمى بشارة

القاهرة تعد العدة لغزو الفضاء للمرة السادسة.."مصر سات 2" قمر صناعى بأيدى صينية – مصرية.. يستخدم فى دراسة التربة ورصد التعديات على الأراضى.. "التنين" يرسله لمصر أكتوبر المقبل وينفذ فى التجمع الخامس خلال 24 شهرا

القاهرة تعد العدة لغزو الفضاء للمرة السادسة.."مصر سات 2" قمر صناعى بأيدى صينية – مصرية.. يستخدم فى دراسة التربة ورصد التعديات على الأراضى.. "التنين" يرسله لمصر أكتوبر المقبل وينفذ فى التجمع الخامس خلال 24 شهرا

برشلونة يستهدف ضم محمد صلاح لخلافة ميسى فى صفقة تصل لـ250 مليون يورو

برشلونة يستهدف ضم محمد صلاح لخلافة ميسى فى صفقة تصل لـ250 مليون يورو

رسميا.. مجلس الزمالك يخطر فريق الكرة بالتراجع عن الانسحاب من الدورى

رسميا.. مجلس الزمالك يخطر فريق الكرة بالتراجع عن الانسحاب من الدورى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة