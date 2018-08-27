قائد البحرية بالحرس الثورى: إيران تسيطر تماما على الخليج ومضيق هرمز

رويترز

نقلت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء عن قائد البحرية بالحرس الثورى قوله اليوم الاثنين ، إن إيران تسيطر تماما على الخليج ومضيق هرمز.

وكان مسئولون إيرانيون قد هددوا في السابق بإغلاق مضيق هرمز، وهو ممر مائى رئيسي لتجارة النفط، ردا على أى أعمال عدائية أمريكية.

كما سبق وان شدد جنرال بالجيش الأمريكى على أنّ الولايات المتحدة عازمة على تأمين الملاحة فى مضيق هرمز، بعد مناورات بحرية إيرانية رأت فيها واشنطن تهديدًا.

وفى أوائل أغسطس أجرت إيران عمليات بحرية فى الخليج ومضيق هرمز وخليج عمان.

وأتت تلك التدريبات فى وقت تزداد التوترات بين إيران والولايات المتحدة التى انسحبت من اتفاق نووى تاريخى مع الجمهورية الإسلامية وأعادت فرض عقوبات عليها.

وقال الجنرال جوزيف فوتيل قائد القوات الأمريكية فى الشرق الأوسط لصحفيين إنه "من الواضح جدًا أنهم حاولوا أن يستخدموا تلك المناورات لكى يبعثوا لنا رسالة"، وأضاف انّ النظام الإيرانى أراد أن يثبت أنّ لديه "قدرات" عسكرية فى مضيق هرمز الاستراتيجى.