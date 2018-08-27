video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 12:43 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

فيديو.. بسام راضى: فيتنام لها تجربة تنموية كبيرة وزيارة رئيسها هامة ومثمرة

الإثنين، 27 أغسطس 2018 11:50 م
فيديو.. بسام راضى: فيتنام لها تجربة تنموية كبيرة وزيارة رئيسها هامة ومثمرة السفير بسام راضى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية
كتب أيمن رمضان
إضافة تعليق

قال السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن العلاقات المصرية الفيتنامية قديمة وممتدة وليست وليدة اللحظة، مشيراً إلى أن زيارة الرئيس الفيتنامى إلى القاهرة مثمرة وهامة وتدل وتعطى رسالة واضحة أن مصر تستغل كافة قدراتها الداخلية وعلاقتها الدولية وتسخرها لصالح الاقتصاد والتنمية ومن ثم لصالح المجتمع.

وتابع:"كان هناك زخم كبير فى العلاقات الثنائية ما أسفر عن توقيع 8 مذكرات تعاون وتفاهم مضافة إلى 9 مذكرات أخرى تم توقيعها العام الماضى".

وأضاف "راضى"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "مساء dmc"، الذى تقدمه الإعلامية إيمان الحصرى، عبر فضائية "dmc"، أن فيتنام قامت بجهود تنموية ضخمة منذ 3 عقود واستطاعت تحقيق طفرات كبيرة جداً فى عدة مجالات وتمكنت أيضاً من زيادة الصادرات وإقامة المجمعات الصناعية المتخصصة، وتابع:" العلاقات تتركز على الاستفادة من هذه التجربة..فيتنام بدأت التنمية منذ 30 سنة ومصر منذ 4 سنوات".


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مصطفى مدبولى يستقبل رئيس جمهورية فيتنام

خبير علاقات دولية: فيتنام نموذج فى صناعة الأمل

السفير حسن هريدى: مصر دعمت فيتنام ضد الولايات المتحدة فى الستينيات.. فيديو

اخبار مصر

السفير بسام راضى

رئاسة الجمهورية

الرئيس السيسى

الرئيس الفيتنامى

اقتصاد

تنمية




لا تفوتك
الداخلية تعلن مقتل 5 عناصر إرهابية فى اشتباكات استهدفت أوكارهم بطريق سوهاج

الداخلية تعلن مقتل 5 عناصر إرهابية فى اشتباكات استهدفت أوكارهم بطريق سوهاج

السيسي: ناقشت مع رئيس فيتنام تعزيز العلاقات السياسية والتجارية والعسكرية

السيسي: ناقشت مع رئيس فيتنام تعزيز العلاقات السياسية والتجارية والعسكرية

حرب الفضاء بين واشنطن وموسكو.. ترامب يأمر بتشكيل "قوة فضائية".. وروسيا ترد بتطوير طائرات وأسلحة قادرة على تدمير الأقمار الصناعية.. مخاوف من تحويل الأقمار لأسلحة فتاكة .. وتاريخ المواجهة بدأ منذ عهد ريجان

حرب الفضاء بين واشنطن وموسكو.. ترامب يأمر بتشكيل "قوة فضائية".. وروسيا ترد بتطوير طائرات وأسلحة قادرة على تدمير الأقمار الصناعية.. مخاوف من تحويل الأقمار لأسلحة فتاكة .. وتاريخ المواجهة بدأ منذ عهد ريجان

ورطة الإخوان بعد فشل مخطط 31أغسطس "الحلقة الثالثة".. اليقظة الأمنية حالت دون تنفيذ الجماعة الإرهابية عدة عمليات نوعية ضد مؤسسات الدولة للتمهيد للفوضى.. يحيى القزاز ورائد سلامة قاما بإعادة إحياء حركة 6 إبريل

ورطة الإخوان بعد فشل مخطط 31أغسطس "الحلقة الثالثة".. اليقظة الأمنية حالت دون تنفيذ الجماعة الإرهابية عدة عمليات نوعية ضد مؤسسات الدولة للتمهيد للفوضى.. يحيى القزاز ورائد سلامة قاما بإعادة إحياء حركة 6 إبريل

رسميا.. الأهلى والعين فى السوبر الإماراتى.. فيديو

رسميا.. الأهلى والعين فى السوبر الإماراتى.. فيديو

اتحاد الكرة ينفى صدور أى خطابات بخصوص محمد صلاح

اتحاد الكرة ينفى صدور أى خطابات بخصوص محمد صلاح

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة