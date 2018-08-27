فيديو.. بسام راضى: فيتنام لها تجربة تنموية كبيرة وزيارة رئيسها هامة ومثمرة

كتب أيمن رمضان

قال السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن العلاقات المصرية الفيتنامية قديمة وممتدة وليست وليدة اللحظة، مشيراً إلى أن زيارة الرئيس الفيتنامى إلى القاهرة مثمرة وهامة وتدل وتعطى رسالة واضحة أن مصر تستغل كافة قدراتها الداخلية وعلاقتها الدولية وتسخرها لصالح الاقتصاد والتنمية ومن ثم لصالح المجتمع.

وتابع:"كان هناك زخم كبير فى العلاقات الثنائية ما أسفر عن توقيع 8 مذكرات تعاون وتفاهم مضافة إلى 9 مذكرات أخرى تم توقيعها العام الماضى".

وأضاف "راضى"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "مساء dmc"، الذى تقدمه الإعلامية إيمان الحصرى، عبر فضائية "dmc"، أن فيتنام قامت بجهود تنموية ضخمة منذ 3 عقود واستطاعت تحقيق طفرات كبيرة جداً فى عدة مجالات وتمكنت أيضاً من زيادة الصادرات وإقامة المجمعات الصناعية المتخصصة، وتابع:" العلاقات تتركز على الاستفادة من هذه التجربة..فيتنام بدأت التنمية منذ 30 سنة ومصر منذ 4 سنوات".