فلسطينى من قطاع غزة مرشح قوى لعضوية الكونجرس الأمريكى لأول مرة

كتب : أحمد جمعة

أشارت وسائل الإعلام العالمية والعربية إلى ترشح شاب عربى يبلغ من العمر 29 عاماً لعضوية الكونجرس الأمريكى، ليكون أحد أصغر البرلمانيين سناً فى الولايات المتحدة، فضلاً عن أنه واحد من أوائل العرب الذين يصلون إلى هذا المنصب.

وقال موقع "العربية نت" إن المرشح الديمقراطى لانتخابات الكونجرس المقبلة، الشاب الفلسطينى عمار نجار، أصبح فجأة تحت الأضواء ومرشحاً للفوز بقوة بعد أن انهار منافسه الجمهورى، دانكن هنتر، بسبب توجيه اتهامات له بالفساد.

ونجار هو مواطن أمريكى مسلم من أصول فلسطينية وتحديدا من قطاع غزة، هاجر والده إلى الولايات المتحدة، لكن أمه مكسيكية أمريكية مسيحية وتتبع المذهب الكاثوليكى.

وذكر تقرير "العربية.نت" أن عمار نجار أصبح تحت الأضواء بشكل مفاجئ فى الولايات المتحدة، حيث إنه خلال 24 ساعة فقط من توجيه الاتهامات لمنافسه الجمهورى الثلاثاء الماضى تلقى مئات الرسائل عبر بريده الإلكترونى لدعمه فى الانتخابات، كما أجرى ما يزيد عن 20 مقابلة مع وسائل إعلام محلية مختلفة بعد أن أصبح صاحب الحظ الأوفر فى الانتخابات.

وكان نجار، الذي عمل موظفاً لدى إدارة الرئيس السابق، باراك أوباما، قد حصل فى الانتخابات التمهيدية، التى جرت فى يناير الماضى على 17% فقط من الأصوات، حيث كان منافسه هنتر متقدماً عليه بواقع 30 نقطة، وهو التقدم الطبيعى بسبب أن المنطقة الجنوبية لكاليفورنيا التى تجرى فيها المنافسة بين الرجلين ممثلة من نائب جمهورى منذ أكثر من 10 سنوات.

وبحسب تقرير "العربية.نت" بالإنجليزية، فإن الفلسطينى عمار النجار أصبح فجأة أمام فرصة عرض نفسه وشرح حملته الانتخابية أكثر من أى وقت مضى، وذلك بعد أن انزلق منافسه إلى أزمة الاتهامات بالفساد، وهى الأزمة التى فتحت أمام النجار أبواب وسائل الإعلام المختلفة ورفعت بشكل كبير من احتمالات فوزه بالانتخابات.