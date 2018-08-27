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فكهانى يطعن عاملا بـ"سكين" لخلافات بسبب المزاح فى المنوفية

الإثنين، 27 أغسطس 2018 11:39 ص
فكهانى يطعن عاملا بـ"سكين" لخلافات بسبب المزاح فى المنوفية مشاجرة - أرشيفية
المنوفية - محمود شاكر
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أصيب عامل بإصابات متفرقة إثر تعدى فكهانى عليه بالطعن بسلاح أبيض "سكين" لخلافات على المزاح بدائرة مركز قويسنا بمحافظة المنوفية. 
 
تلقى اللواء سمير صلاح أبو زامل مدير أمن المنوفية إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى يفيد باستقبال مستشفى قويسنا المركزى "م .  أ . م " عاملا ومقيم دائرة المركز مصاباً بجرحان نافذان واشتباه نزيف بالصدر ولا يمكن استجوابه، وتم تحويله إلي مستشفى بنها العام .
 
بالانتقال والفحص وسؤال عمه "م . م .  ف" بالمعاش ومقيم بذات الناحية، اتهم "م . م . ع" فكهانى ومقيم بذات الناحية بالتعدى علي نجل شقيقه بالضرب وإحداث إصابته لحدوث مشاجرة بينهما بسبب المزاح.
 
تمكنت وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم والأداة المستخدمة "سكين"، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.
 
 
 

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