ضبط 940 مخالفة مرورية وسائق لتعاطية المواد المخدرة أثناء القيادة بقنا

تمكنت الإدارة العامة لمرور قنا، من شن حملات مرورية مكبرة على عدد من الميادين العامة بالمحافظة، وذلك فى إطار إعادة الانضباط المرورى للشارع القنائى وتفعيل القانون وضبط المخالفين.

وكان اللواء مجدى القاضى مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا يفيد شن حملات مرورية مكبرة بعدد من ميادين المحافظة، أسفرت عن ضبط 940 مخالفة مرورية، وسائق لتعاطيه المواد المخدرة أثناء القيادة، كما تم ضبط 30 دراجة بخارية بدون لوحات، تم أتخاذ الإجراءات القانونية، بكافة الوقائع وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.