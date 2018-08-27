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ضبط 3.5 طن كبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمى بثلاجة فى شبرا الخيمة

الإثنين، 27 أغسطس 2018 12:53 م
ضبط 3.5 طن كبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمى بثلاجة فى شبرا الخيمة كبدة - أرشيفية
القليوبية نيفين طه
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ضبطت مباحث التموين بالقليوبية، 3.5 طن كبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمى، بثلاجة بقليوب، تم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.

 

ووردت معلومات لإدارة شرطة التموين بالقليوبية، مفادها قيام صاحب ثلاجة "الحنفى" لحفظ المجمدات الكائنه بدائرة قسم أول شبرا الخيمة، لحيازتة سلع لحوم وكبدة يقوم بعرضها للجمهور منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، حيث يقوم بتغير تواريخ صلاحية جديدة تدل على صلاحيتها للاستخدام وإعادة بيعها للمواطنين والمحلات التجارية.

 

وقامت حملة تموينية بالاشتراك مع لجنه من مديرية الطب البيطرى بالقليوبية، استهدفت الثلاجة محل التحريات، حيث تم ضبط المتهم و"222" كرتونة كبدة أمريكى زنة الكرتونة 15 كجم بإجمالى وزن 3.330 طن.

 

وتبين من تقرير الطب البيطرى يتضمن أن تلك الكمية بها سائل انفصالى مدمم وتغير فى الخواص الطبيعية من حيث اللون والملمس والقوام والرائحة وغير صالحة للاستخدم الآدمى والحيوانى، تم التحفظ على المضبوطات، وتولت النيابة التحقيق.


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