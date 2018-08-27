ضبط 250 واقعة سرقة تيار كهربائى ومخالفات شروط تعاقد خلال حملات بقنا

قنا - وائل محمد

تمكنت أجهزة الأمن بقنا، من شن حملات أمنية بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، لضبط جرائم سرقة التيار الكهربائى، وقضايا مخالفة شروط التعاقد، وتحصيل الغرامات للمخالفين، خلال حملات بالتنسيق مع شرطة الكهرباء بمحافظة قنا، وذلك فى أطار المحافظة على المال العام، واتخاذ الإجراءات القانونية للمخالفين.





كان اللواء مجدى القاضى مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا بتمكن مباحث الكهرباء من شن حملات لضبط جرائم سرقة التيار الكهربائى، وقضايا مخالفة شروط التعاقد، بعدد من مراكز المحافظة، أسفرت الحملة عن ضبط 250 واقعة سرقة للتيار الكهربائى، وتحرير مخالفات وغرامات، تم أتخاذ كافة الإجراءات القانونية.