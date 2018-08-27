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الإثنين، 27 أغسطس 2018 11:57 ص
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ضبط 1374 مخالفة مرورية متنوعة بالقليوبية

الإثنين، 27 أغسطس 2018 11:26 ص
ضبط 1374 مخالفة مرورية متنوعة بالقليوبية حملة مرورية - أرشيفية
القليوبية - نيفين طه
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شنت إدارة مرور القليوبية، حملة مكبرة لضبط المخالفات المرورية، على الطرق الرئيسية والعامة، وأسفرت الحملة عن تحرير 1374مخالفة مرورية.

ووجه اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، للواء نبيل عدلى مدير إدارة المرور، القيام بحملة مكبرة على الطرق الرئيسية والعامة بنطاق المحافظة وطريق "القاهرة- الإسكندرية" الزراعى والطريق الدائرى.

وأسفرت الحملة عن تحرير 1374مخالفة مرورية لقائدى السيارات والدراجات النارية، و101مخالفة انتظار خاطئ وتحصيل12900جنيه وسحب35 دراجة نارية وحجز 54 دراجة .

كما شن رجال المرور حملة مرورية بمطالع ومنازل الطريق الدائرى بقليوب، أسفرت جهودها عن سحب 29 رخصة وتحصيل 5050 جنيه غرامة .

 

 


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