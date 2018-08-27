ضبط عامل وإدارى بمدرسة بحوزتهما 4600 قرص مخدر بالفيوم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم من ضبط عامل وإداري بمدرسة بحوزتهما 4600 قرص مخدر وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقق.

كان اللواء خالد شلبي مدير أمن الفيوم تلقي إخطارا بضبط "أحمد م أ 36 سنة" إدارى بمدرسة الصيفية الإعدادية و"محمود ن م 27 سنة" عامل بأحد الأكمنة المعدة لهم بدائرة قسم أول الفيوم وبحوزتهما 4600 قرص مخدر وفرد خرطوش وفرد رصاص و13 طلقة خرطوس عيار 12 و4 هاتف محمول وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للأقراص المخدرة بقصد الاتجار والسلاح النارى بقصد الدفاع عن النفس بالاشتراك مع المتهم الهارب "محمود ع م 26 سنة" عامل (هارب) وجميعهم يقيمون البارودية البحرية دائرة قسم أول الفيـــوم.



