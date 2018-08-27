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الإثنين، 27 أغسطس 2018 10:20 ص
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صور.. وزير خارجية بيرو يزور الصين ويلتقى نائب الرئيس

الإثنين، 27 أغسطس 2018 09:34 ص
صور.. وزير خارجية بيرو يزور الصين ويلتقى نائب الرئيس نائب رئيس الصين يلتقى وزير خارجية بيرو
كتب - بيشوى رمزى تصوير - رويترز
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قام وزير خارجية بيرو نستور بيبولوزيو بزيارة إلى العاصمة الصينية بكين، حيث التقى عددا من المسؤولين، وعلى رأسهم نائب الرئيس الصينى وانج قيشان.

أثناء الاجتماع
أثناء الاجتماع

وتهدف الزيارة إلى التنسيق بشأن مختلف القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك، فى المرحلة الراهنة، بالإضافة إلى التركيز على كيفية تطوير التعاون بين البلدين فى مختلف المجالات.

حوار موسع بين وفد بيرو ومسئولين صينيين
حوار موسع بين وفد بيرو ومسئولين صينيين
حوار باسم بين المسؤولين
حوار باسم بين المسؤولين
لقاء بين وزير خارجية بيرو ونائب رئيس الصين
لقاء بين وزير خارجية بيرو ونائب رئيس الصين
مصافحة بين نائب الرئيس الصينى ووزير خارجية بيرو
مصافحة بين نائب الرئيس الصينى ووزير خارجية بيرو
مضيفة تنتظر عند مدخل القصر استعدادا لاستقبال وزير خارجية بيرو
مضيفة تنتظر عند مدخل القصر استعدادا لاستقبال وزير خارجية بيرو
نائب الرئيس الصينى فى انتظار وصول وزير خارجية بيرو
نائب الرئيس الصينى فى انتظار وصول وزير خارجية بيرو
نائب الرئيس الصينى يصافح وزير خارجية بيرو
نائب الرئيس الصينى يصافح وزير خارجية بيرو
نائب رئيس الصين يلتقى وزير خارجية بيرو
نائب رئيس الصين يلتقى وزير خارجية بيرو
وزير خارجية بيرو متحدثا خلال لقاءه مع نائب الرئيس الصينى
وزير خارجية بيرو متحدثا خلال لقاءه مع نائب الرئيس الصينى

 


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