صور.. محافظ بنى سويف يفتتح مدارس ثانوى وأساسى بـ 16مليون و807 ألف جنيهاً

بنى سويف - هانى فتحى

افتتح المهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف 3 مدارس فى مختلف المراحل التعليمية "تعليم أساسى وثانوى عام" بقرى مركز الواسطى شمال المحافظة ،والتى نفذتها هيئة الأبنية التعليمية ، بتكلفة إجمالية بلغت 16 مليون و807 ألف جنيه تخدم مايزيد عن 115 ألف نسمة بقرى : أطواب، قمن العروس ،وكوم إدريجة.

وذلك بحضور بدوى النويشى عضو مجلس النواب ،والمحاسب كمال سلومة رئيس مركزومدينة الواسطى،و محمد حسام وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندس عمر عبداللطيف مدير عام الأبنية التعليمية ببنى سويف.

واستهل المحافظ زيارته بافتتاح مدرسة أطواب الثانوية المشتركة "توسع أفقي" بتكلفة بلغت 4 مليون و 251 ألف جنيه، والمقامة على مساحة 3650م2 وتتكون من دور أرضى و3 أدوار علوية تضم 10 فصول دراسية،ومعملين للعلوم والكمبيوتر، ودورتى مياه للبنين والبنات وفراغ متعدد الأغراض.

كما افتتح المحافظ مدرسة النهضة الإبتدائية المشتركة بقرية قمن العروس"توسع أفقي" بتكلفة بلغت 7 مليون و 716 ألف جنيه، والمقامة على مساحة 2587م2 وتتكون من دور أرضى و3 أدوار علوية تضم 22 فصلاً دراسياً موزعة بواقع 8 فصول رياض أطفال و14 فصل ابتدائى، وتحوى حجرة للكمبيوتر ومكتبة ومصلى ودورات مياه للطلبة وولذوى الاحتياجات الخاصة وفراغ متعدد الأغراض وغرفة للأنشطة والمجالات وغيرها من الملحقات.

كما شهدت الزيارة قيام المحافظ بافتتاح المدرسة الإبتدائية المشتركة بقرية كوم إدريجة "توسع أفقي" بتكلفة بلغت 4 مليون و 840 ألف جنيه، وتتكون من دور أرضى و3 أدوار علوية تضم 24 فصلاً دراسياً موزعة بواقع 8 فصول رياض أطفال و16 فصل ابتدائى ،وتحوى حجرة للكمبيوتر ومكتبة ومصلى ودورات مياه وفراغ متعدد الأغراض.

وتابع المحافظ بعض الأنشطة الطلابية بتلك المدارس، وذلك ضمن الأنشطة الصيفية للطلاب،مطالبا بضرروة العمل على تفعيل النشاط الصيفى للطلاب بكل المدارس واستغلال المساحات الفارغة والمكتبات بالمدارس ليتكون متنفسا للتلاميذ والطلاب فى تلك الفترة ،مشددا على أهمية النشاط الطلابى لبناء شخصية التلميذ ورفع قدراته ومهاراته.

وبذلك يصل عدد المدارس التى تم افتتاحها فى الفترة من 22يوليو إلى تاريخه إلى 13 مدرسة بتكلفة تزيد عن 60 مليون جنيه ،والتى ستدخل الخدمة فى العام الدراسى القادم 2018/2019 ، حيث افتتح المحافظ المهندس شريف حبيب فى 22 يوليو الماضى 7 مدارس فى مختلف المراحل التعليمية "ابتدائى ،اعدادي، ثانوى عام" بقرى مركزى الفشن وببا، بتكلفة بلغت 32 مليون و577 ألف جنيه تخدم مايقرب من 230 ألف نسمة بقرى "الفنت الشرقية، البرقى، طنسا بنى مالو،بنى عتمان، بنى قاسم" فضلا عن مدرسة إبتدائى بمدينة ببا.

أعقبها فى 5 أغسطس الجارى افتتاح 3 مدارس باهناسيا بتكلفة إجمالية بلغت 12مليون و132 ألف جنيه تخدم مايقرب من 11 ألف نسمة بقريتى "العريض، منهرة اهناسيا" فضلا عن مدرسة إبتدائى والتى ستخدم بعض المناطق بمدينة اهناسيا، حيث من المقرر دخول 30 مدرسة للخدمة خلال العام الدراسى القادم بتكلفة تصل لأكثر من 154 مليون جنيه وتضيف 456 فصلا دراسيا، مما يساهم فى تقليل كثافة الفصول ضمن خطة الدولة لتحسين المنظومة التعليمية.

محافظ بنى سويف يفتتح مدارس ثانوى وأساسى



محافظ بنى سويف يفتتح مدارس ثانوى وأساسى



محافظ بنى سويف يفتتح مدارس ثانوى وأساسى