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صور.. محافظ الدقهلية والقيادات الأمنية يهنئون الأقباط بمولد مار جرجس

الإثنين، 27 أغسطس 2018 11:25 م
صور.. محافظ الدقهلية والقيادات الأمنية يهنئون الأقباط بمولد مار جرجس محافظ الدقهلية أحمد الشعراوى
الدقهلية شريف الديب
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شارك الدكتور أحمد الشعراوى، محافظ الدقهلية، فى الاحتفال بذكرى مولد الشهيد القديس مار جرجس بميت دمسيس بمركز أجا، يرافقه اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية، وعدد من القيادات الأمنية، والشيخ طه زيادة وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية، وعدد من التنفيذيين وأعضاء بمجلس النواب وعدد من وكلاء الوزارات.

استقبله بالكنيسة نيافة الأنبا بيشوى النائب البابوى لدير مار جرجس والأنبا داوود أسقف المنصورة، والأنبا صليب أسقف ميت غمر ودقادوس، والقمص مكارى غبريال رئيس دير الشهيد مار جرجس. وألقى وكيل وزارة الأوقاف والأنبا بيشوى كلمة أكدوا فيها على الوحدة الوطنية التى تنعم بها مصر داعين الله أن يديمها علينا.

وأكد  الدكتور أحمد الشعراوى، محافظ الدقهلية، خلال كلمته أن قرية ميت دمسيس تضرب أروع الأمثلة للوحدة الوطنية، حيث تحتضن المسجد والكنيسة، كما أكد  أن احتفالنا اليوم يؤكد على عمق المحبة بين نسيج الشعب الواحد وعظمته، مشيرًا إلى أن مصر تضرب بجذورها فى الأعماق، ويعيش على ترابها بناء صلب ومتماسك هو الشعب العظيم.

يذكر أن مولد سيدى محمد أبو بكر كان منذ أسبوعين ويقع بجوار الدير.

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