video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 27 أغسطس 2018 08:49 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

صور.. فشل تصويت شعبى فى كولومبيا لتشديد إجراءات مكافحة الفساد

الإثنين، 27 أغسطس 2018 07:11 ص
صور.. فشل تصويت شعبى فى كولومبيا لتشديد إجراءات مكافحة الفساد عضوة الحزب الأخضر كلوديا لوبيز تتحدث بعد فشل الاستفتاء
بوغوتا (أ ف ب)
إضافة تعليق

أخفق تصويت حول تعزيز العقوبات ضد الفساد نظم الأحد، فى كولومبيا فى جذب العدد اللازم من المقترعين لإجبار البرلمان على التحرك، لكن المعارضة التى تقف وراء هذا التصويت غير المسبوق مصممة على المضى قدما فى عملها.

وفى هذا البلد الذى يستشرى فيه الفساد، دعى نحو 36 مليون ناخب إلى التصويت على سبعة مقترحات بينها خفض أجور كبار الموظفين وأعضاء البرلمان وإلغاء فرض الإقامة الجبرية بدلا من السجن للذين يدانون بالفساد، وتجميد ممتلكات المحكومين.

والنصاب القانونى المحدد لإقرار النتائج هو ثلث الناخبين، أى 12 مليونا و140 ألفا و342 مقترعا. لكن تعدادا رسميا يشمل 99,87 بالمئة من الأصوات، كشف أن عدد الذين صوتوا بلغ 11 مليونا و666 ألفا و234 ناخبا.

وبذلك كان عدد الذين أدلوا بأصواتهم أقل ب480 ألفا من النصاب القانونى، وتنوى المعارضة التى دفعت باتجاه هذا التصويت، الآن عرض الإجراءات المقترحة على البرلمان مباشرة بعد هذا الاقتراع الذى ينص عليه الدستور الذى أقر فى 1991 لكنه أجرى الأحد للمرة الأولى.

ويحصل العضو فى البرلمان على عشرة آلاف دولار شهريا. ويقترح مشروع المعارضة خفض هذا الأجر إلى حوالى 6500 دولار.

وتهدف المبادرة أيضا إلى خفض عدد الولايات النيابية ومحاسبة البرلمانيين ومنع أى شركة تدان بالفساد من إبرام عقود مع الدولة.

وكانت كلاوديا لوبيز التى شغلت مقعدا عن حزب الخضر فى مجلس الشيوخ فى الولاية السابقة بدأت الدعوة إلى هذا التصويت. وقد جمعت ثلاثة ملايين توقيع، لكن مجلس اشليوخ لم يوافق على الطلب إلا هذه السنة.

عضوة الحزب الأخضر كلوديا لوبيز تتحدث بعد فشل الاستفتاء
عضوة الحزب الأخضر كلوديا لوبيز تتحدث بعد فشل الاستفتاء

 

عضوة الحزب الأخضر كلوديا لوبيز تتحدث عقب فشل الاستفتاء
عضوة الحزب الأخضر كلوديا لوبيز تتحدث عقب فشل الاستفتاء

 

عمليات فرز أصوات الاستفتاء
عمليات فرز أصوات الاستفتاء

 

فرز الأصوات
فرز الأصوات

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

كولومبيا تصوت فى استفتاء على إجراءات لمكافحة الفساد

فشل تصويت شعبى

كولومبيا

أخبار كولومبيا

تشديد اجراءات مكافحة الفساد

مكافحة الفساد




لا تفوتك
طارق عامر لـ"اليوم السابع": لن نوافق على كشف الحسابات المصرفية للضرائب

طارق عامر لـ"اليوم السابع": لن نوافق على كشف الحسابات المصرفية للضرائب

فيديو..اعترافات قاتل طفلية بالدقهلية: زوجتي تعايرني بعدم تحمل المسئولية

فيديو..اعترافات قاتل طفلية بالدقهلية: زوجتي تعايرني بعدم تحمل المسئولية

شلة معصوم وتفاصيل مخطط 31 أغسطس"الحلقة الثانية" .. قيادات الإخوان بأنقرة حددوا ساعة الصفر للتحرك على الأرض بالدعوة لمظاهرة واحتشاد ثم اعتصام بميدان التحرير .. مبادرة معصوم مرزوق تمت صياغتها بمكتب عزمى بشارة

شلة معصوم وتفاصيل مخطط 31 أغسطس"الحلقة الثانية" .. قيادات الإخوان بأنقرة حددوا ساعة الصفر للتحرك على الأرض بالدعوة لمظاهرة واحتشاد ثم اعتصام بميدان التحرير .. مبادرة معصوم مرزوق تمت صياغتها بمكتب عزمى بشارة

القاهرة تعد العدة لغزو الفضاء للمرة السادسة.."مصر سات 2" قمر صناعى بأيدى صينية – مصرية.. يستخدم فى دراسة التربة ورصد التعديات على الأراضى.. "التنين" يرسله لمصر أكتوبر المقبل وينفذ فى التجمع الخامس خلال 24 شهرا

القاهرة تعد العدة لغزو الفضاء للمرة السادسة.."مصر سات 2" قمر صناعى بأيدى صينية – مصرية.. يستخدم فى دراسة التربة ورصد التعديات على الأراضى.. "التنين" يرسله لمصر أكتوبر المقبل وينفذ فى التجمع الخامس خلال 24 شهرا

برشلونة يستهدف ضم محمد صلاح لخلافة ميسى فى صفقة تصل لـ250 مليون يورو

برشلونة يستهدف ضم محمد صلاح لخلافة ميسى فى صفقة تصل لـ250 مليون يورو

رسميا.. مجلس الزمالك يخطر فريق الكرة بالتراجع عن الانسحاب من الدورى

رسميا.. مجلس الزمالك يخطر فريق الكرة بالتراجع عن الانسحاب من الدورى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة