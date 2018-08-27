صور ..سمير صبرى: الفن قوة ناعمة وضاربة تعالج مشكلات المجتمع

الاسكندرية جاكلين منير

كرمت منظمة بلان الدولية، خلال حفلها الخاص بمكتبة الإسكندرية، رموز الفن والشخصيات العامة، منهم الفنان "سمير صبرى" و المخرج القدير "محمد فاضل".

وشدد الفنان سمير صبرى، على أهمية القوة الناعمة للفن فى معالجة مشاكل الطفولة، وخاصة أطفال الشوارع، مثل الفنان "يوسف وهبى" فى فيلم أولاد الشوارع، والفنان "أنور وجدى" فى فيلم دهب، بالإضافة إلى الفنان "فريد شوقى" الذى غير القوانين فى فيلم جعلونى مجرما.

وقال صبرى، خلال حفل تكريمه من منظمة بلان الدولية، بمكتبة الإسكندرية، إن الفن هو القوة الناعمة والضاربة حاليا فى المجتمع، لمواجهة المشكلات المجتمعية خاصة مشاكل الطفولة، وأهمية تأثير ذلك على المجتمع، مثال ما قام به الاعب الكبير "محمد صلاح"، والذى قدم عددا من إعلانات التوعية ضد المخدرات وللتوعية الشباب، وأكد أن المجتمع المدنى، يجب أن يساهم فى تحقيق خدمة الوطن، ودعم اتجاه الدولة حاليا فى الاهتمام بالطفل والنشئ، وذوى الاحتياجات الخاصة.

ومن جهته قال اللواء يسرى خضر مساعد محافظ الأسكندرية ونائبا عنه، أن المنظمة من المنظمات المجتمعية الهامة، التى تعمل فى مجال الطفل، وتطبق ميثاق حقوق الطفل وحماية المعرضين للخطر، مشيرا إلى أن المحافظة، أطلقت خطا ساخنا لاستقبال بلاغات الأطفال المعرضين للخطر، بالإضافة إلى تشكيل اللجنة العامة لرعاية وحماية الطفل، ينبثق منها لجان فرعية بمختلف الأحياء، وتقوم برصد الحالات التى تحتاج إلى تدخل سريع.

وقال "خضر"، إن المحافظة، قامت بالإشتراك مع المنظمة فى تطبيق "برنامج ادموجونا" للأطفال لذوى الاحتياجات الخاصة، مشددا على أهمية برامج رعاية وحماية الطفل.

وشهد الحفل، تكريم الفنان "سمير صبرى" والمخرج القدير "محمد فاضل"، وتكريم شركاء المنظمة لشركاء النجاح في الأعوام الماضية، والأطفال والأسر المتميزين، والذين حققوا النجاح المطلوب منهم خلال فترة تدريبهم على الأعمال المدنية والأنشطة التطوعية.