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صور.. زفاف جماعى بكوريا الجنوبية يحظى بإقبال كبير من المواطنين

الإثنين، 27 أغسطس 2018 08:46 ص
صور.. زفاف جماعى بكوريا الجنوبية يحظى بإقبال كبير من المواطنين مشهد من الحفل
كتب - بيشوى رمزى تصوير - رويترز
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شهدت مدينة جابيونج الكورية الجنوبية حفل زفاف جماعى فى المركز العالمى للسلام، وذلك بكنيسة التوحيد، اليوم الاثنين.

أثناء الاحتفال
أثناء الاحتفال

وقد شهد الحفل حضور كبير من قبل أبناء المدينة، باعتباره حدثا سنويا، يحظى بدعم كبير من أبناء المدينة الكورية.

الحب يهيمن على عريسان خلال حفل زواجهما
الحب يهيمن على عريسان خلال حفل زواجهما
حفل زفاف جماعى فى كوريا الجنوبية
حفل زفاف جماعى فى كوريا الجنوبية
سيلفى على هامش الفرح
سيلفى على هامش الفرح
صور تذكارية للحدث الهام
صور تذكارية للحدث الهام
صورة تذكارية لعدد من العرسان على هامش ليلة العمر
صورة تذكارية لعدد من العرسان على هامش ليلة العمر
عدد كبير من العرائس والعرسان يحتفلن بزاجهن الجماعى
عدد كبير من العرائس والعرسان يحتفلن بزاجهن الجماعى
عدد من الأزواج الجدد
عدد من الأزواج الجدد
عرائس سحتفلن بزفافهن
عرائس يحتفلن بزفافهن
عرائس يحتفلن بزاجهن
عرائس يحتفلن بزاجهن
عروس تحتفل بزواجها
عروس تحتفل بزواجها
عروسان فور وصولهما لمقر الاحتفال
عروسان فور وصولهما لمقر الاحتفال
عروسان يلتقطان صورا تذكارية لليلة العمر
عروسان يلتقطان صورا تذكارية لليلة العمر
عروسة تتصفح تليفونها على هامش الزفاف
عروسة تتصفح تليفونها على هامش الزفاف
عروسة تذرف دموع الفرح
عروسة تذرف دموع الفرح
مشاعر الحب ودموع الفرح تسيطر على المشاركين فى الحفل
مشاعر الحب ودموع الفرح تسيطر على المشاركين فى الحفل
وصيفة تقوم بضبط فستان زفاف إحدى العرائس
وصيفة تقوم بضبط فستان زفاف إحدى العرائس

 


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كوريا الجنوبية

زفاف جماعى

المركز العالمى للسلام

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