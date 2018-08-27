صور.. زفاف جماعى بكوريا الجنوبية يحظى بإقبال كبير من المواطنين

كتب - بيشوى رمزى تصوير - رويترز

شهدت مدينة جابيونج الكورية الجنوبية حفل زفاف جماعى فى المركز العالمى للسلام، وذلك بكنيسة التوحيد، اليوم الاثنين.



أثناء الاحتفال

وقد شهد الحفل حضور كبير من قبل أبناء المدينة، باعتباره حدثا سنويا، يحظى بدعم كبير من أبناء المدينة الكورية.



الحب يهيمن على عريسان خلال حفل زواجهما



حفل زفاف جماعى فى كوريا الجنوبية



سيلفى على هامش الفرح



صور تذكارية للحدث الهام



صورة تذكارية لعدد من العرسان على هامش ليلة العمر



عدد كبير من العرائس والعرسان يحتفلن بزاجهن الجماعى



عدد من الأزواج الجدد



عرائس يحتفلن بزفافهن



عرائس يحتفلن بزاجهن



عروس تحتفل بزواجها



عروسان فور وصولهما لمقر الاحتفال



عروسان يلتقطان صورا تذكارية لليلة العمر



عروسة تتصفح تليفونها على هامش الزفاف



عروسة تذرف دموع الفرح



مشاعر الحب ودموع الفرح تسيطر على المشاركين فى الحفل