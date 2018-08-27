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صور.. رئيس مدينة الأقصر يجتمع بمجلس أمناء حمام السباحة الأوليمبى لبحث تطويره

الإثنين، 27 أغسطس 2018 11:11 ص
صور.. رئيس مدينة الأقصر يجتمع بمجلس أمناء حمام السباحة الأوليمبى لبحث تطويره مجلس أمناء حمام السباحة الأوليمبى بالأقصر يجتمع لبحث تطويره والحفاظ عليه
الأقصر – أحمد مرعى
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عقد العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، رئيس مجلس الأمناء، إجتماعاً موسعًا مع مجلس أمناء حمام السباحة الأوليمبى، لإيجاد الحلول المناسبة لإستمرارية تطويره والحفاظ عليه، وذلك فى الإجتماع الثالث، وتم خلاله إستعراض الموقف الراهن الخاص بمواصلة عملية تطوير حمام السباحة، ليصبح متنفسا لأهالى الأقصر، كما تم مناقشة جدول الأعمال المطروحة والمتعلقة بالشئون المالية والإدارية.
 
حضر الإجتماع كلاً من حفنى بركات نائب رئيس مجلس الأمناء، وصلاح محمد هاشم، وأحمد حجازى عبد الكريم أعضاء مجلس الأمناء، إضافة إلى أعضاء الشئون المالية والقانونية بمجلس مدينة الأقصر.
 
وكشف حسنى الزهرى محمد مدير حمام السباحة الأوليمبى، عن أن الإجتماع أسفر عن فتح العضويات وتحديد قيمة الإشتراكات السنوية ، حيث تحدد قيمة فتح العضوية للعائلات بمبلغ قدرة ثلاثة ألاف جنيهاً سنوياً ، مع تحديد قيمة الإشتراك السنوى للكارنية عند التجديد مبلغ 50 جنيهاً للفرد .
 
وأضاف حسني الزهرى – في بيان صحفي- أنه تم النظر خلال الإجتماع فى طرح تذكرة قيمة عشرون جنيهاً للفرد فى الساعتين بدلاً من ثلاثون جنيهاً لمراكز الشباب والجمعيات الأهلية على أن يكون بخطاب معتمد ، وفرض أن لا يقل عدد الأفراد لمركز الشباب أو الجمعية الأهلية عن 50 فرد .
 
مجلس أمناء حمام السباحة الأوليمبى بالأقصر يجتمع لبحث تطويره والحفاظ عليه
مجلس أمناء حمام السباحة الأوليمبى بالأقصر يجتمع لبحث تطويره والحفاظ عليه

اجتماع قيادات حمام السباحة الاوليمبي بالاقصر
اجتماع قيادات حمام السباحة الاوليمبي بالاقصر

مجلس امناء الحمام يقررون فتح باب الاشتراكات لتطويره
مجلس امناء الحمام يقررون فتح باب الاشتراكات لتطويره
 

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