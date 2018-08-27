صور..حجاج فلسطين يشكرون السيسى على الدعم والتسهيلات خلال رحلة العودة لبلادهم

الإسماعيلية - صبرى غانم

عبر المئات من الحجاج الفلسطينيين، عن شكرهم للقيادة السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري، على ما قدموه من دعم وتسهيلات خلال رحلة عودتهم لبلادهم، قادمين من الأراضى الحجازية عبر الأراضى المصرية.

وأكد الحجاج، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بفتح معبر رفح، يؤكد على عمق العلاقات بين الشعبين المصرى والفلسطينى، حكومة وقيادة وشعبا، واصفين تلك العلاقة بأنها راسخة كالجبال وساطعة كالشمس.

وأضافوا أن كل التسهيلات التى قدمتها السلطات المصرية لعبور الحجاج، بدأت منذ أن وطأت أقدامهم الأراضى المصرية ذهابا وعودة على كافة المستويات، موجهين الشكر للأجهزة الأمنية، على ما بذلوه من جهد لتأمين موكب الحجاج فى مصر وتسهيل الإجراء.