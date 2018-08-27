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صور.. توافد المواطنين على مكاتب التموين بأسيوط لإضافة المواليد

الإثنين، 27 أغسطس 2018 02:40 م
صور.. توافد المواطنين على مكاتب التموين بأسيوط لإضافة المواليد توافد المواطنين على مكاتب التموين بأسيوط
أسيوط ـ محمود عجمى
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واصل مئات المواطنين توافدهم على مكاتب التموين بمحافظة أسيوط، اليوم الاثنين، فى الأسبوع الثالث لتلقى طلبات إضافة المواليد الجدد ببطاقات التموين، وذلك فى إطار خطة الدولة لوصول الدعم لمستحقيه، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بمراعاة البعد الاجتماعى لمحدودى الدخل، وتفعيلا لبرامج الحكومة.

وقال محمد إسماعيل وكيل وزارة التموين بأسيوط، إن مكاتب التموين بالمحافظة تواصل استقبالها للمواطنين وتقديم جميع التسهيلات للانتهاء من عملية تقديم الأوراق للاستفادة من الخدمة، كما تم شن جولة مروية على مكاتب التموين للوقوف على مدى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعامل العاملين بالمكاتب مع إضافة المواليد الجدد، وقبول طلبات المواطنين ومراجعة الاستمارات التى تم تسجيلها ومدى أحقيتها فى التقدم.

وأضاف وكيل وزارة التموين بأسيوط، أنه تم التنبيه والتأكيد على تنفيذ التوجيه الوزارى رقم 22 لسنة 2018 والخاص بإعفاء كل من "العمالة المؤقتة وغير المنتظمة وغير المؤمن عليها، والعمالة الموسمية المؤقتة والعاملون بالزراعة والباعة الجائلين وعمال التراحيل والسائقين والمهنيون والحرفيون والحاصلين على مؤهلات دراسية ومازالوا بدون عمل والعاطلون عن العمل وجميع المواطنين الذين ليس لديهم رقم تأمينى" من تقديم البحث الإجتماعى عند التقدم بطلب إضافة أبنائهم إلى بطاقتهم التموينية السارية صحيحة البيانات..

مؤكدا أن وزارة التموين ستقوم بأرسال بيانات هذه الفئات المستحقة، والتى تقدمت بطلبات إضافة المواليد إلى بطاقاتهم التموينية إلى وزارة التضامن الاجتماعى، للتحقق من صحة بياناتهم مركزيا، بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية من خلال قاعدة البيانات الموحدة وفى حالة صحة البيانات المقدمة من المواطنين سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإضافة المواليد إلى بطاقات ذويهم التموينية.


 


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