video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 27 أغسطس 2018 11:58 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. تحرير 20 محضر لمخالفات مرافق اشغالات بمدينة المراغة بسوهاج

الإثنين، 27 أغسطس 2018 10:18 ص
صور.. تحرير 20 محضر لمخالفات مرافق اشغالات بمدينة المراغة بسوهاج جانب من حملة الإزالات
سوهاج عمرو خلف
إضافة تعليق

قال الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة قامت بتحرير 20 محضر لمخالفات مرافق اشغالات، وذلك خلال حملة مرافق بالتعاون مع شرطة المرافق، فى إطار خطة المحافظة لرفع الاشغالات والزام الباعة الجائلين بالأماكن المخصصة لهم، وفتح متنفس طبيعى للمواطنين وتيسير الحركة المرورية أمام المارة، والحفاظ على الشكل الحضارى وعودة الإنضباط للشارع السوهاجى .

وأوضح شريف السيد حسين رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة فى بيان أن الوحدة المحلية قامت بحملة مرافق مكبرة لإزالة الإشغالات بمدينة المراغة بمشاركة قوات تامين من مركز شرطة المراغة ورجال حملة الاشغالات وحملة النظافة ترافقهم معدات الوحدة المحلية، واسفرت الحملة عن تحرير اكثرمن 20 محضر مخالفة، وتم إزالة ورفع جميع عربات الخضار الخاصة للبائعة الجائلين المخالفة الموجودة بشارع عبد المنعم رياض وشارع احمد بدوى، وبمحيط  المستشفى المركزى، وإزالة أكثر من حالة تعدٍ أمام المحال التجارية بشارع الجبانة والتى كانت تعوق حركة سير المواطنين وتسبب أزمة مرور وتكدس فى تجمع السيارات والتوك توك، كما تم رفع الإشغالات المخالفة فى نطاق المدينة بأكملها، ومصادرة اكثر 8 موازين خاصة بالبائعة، وعدد من الخيام وعربات لبيع المواد الغذائية ،وجارى اعمال المتابعة بصفة دورية.

وشدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف اعمال النظافة والتجميل ورفع الاشغالات ورفع كفاءة وتطوير الشوارع الرئيسية والفرعية والميادين بنطاق المحافظة ، وخلق بيئة حضارية للمواطنين .

 

حملات مرافق ورفع اشغالات بالمراغة (1)
حملات مرافق ورفع اشغالات بالمراغة 

 

حملات مرافق ورفع اشغالات بالمراغة (2)
حملات مرافق ورفع اشغالات بالمراغة 

 

حملات مرافق ورفع اشغالات بالمراغة (6)
حملات مرافق ورفع اشغالات بالمراغة 
 
 
حملات مرافق ورفع اشغالات بالمراغة (12)
حملات مرافق ورفع اشغالات بالمراغة 

 

حملات مرافق ورفع اشغالات بالمراغة (13)
حملات مرافق ورفع اشغالات بالمراغة 

 

حملات مرافق ورفع اشغالات بالمراغة (14)
حملات مرافق ورفع اشغالات بالمراغة 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ سوهاج يعلن استمرار أعمال النظافة ورفع كفاءة وتطوير شوارع المراغة

اخبار مصر

اخبار المحافظات

محافظ سوهاج

اخبار سوهاج

ازالات




لا تفوتك
طارق عامر لـ"اليوم السابع": لن نوافق على كشف الحسابات المصرفية للضرائب

طارق عامر لـ"اليوم السابع": لن نوافق على كشف الحسابات المصرفية للضرائب

فيديو..اعترافات قاتل طفلية بالدقهلية: زوجتي تعايرني بعدم تحمل المسئولية

فيديو..اعترافات قاتل طفلية بالدقهلية: زوجتي تعايرني بعدم تحمل المسئولية

شلة معصوم وتفاصيل مخطط 31 أغسطس"الحلقة الثانية" .. قيادات الإخوان بأنقرة حددوا ساعة الصفر للتحرك على الأرض بالدعوة لمظاهرة واحتشاد ثم اعتصام بميدان التحرير .. مبادرة معصوم مرزوق تمت صياغتها بمكتب عزمى بشارة

شلة معصوم وتفاصيل مخطط 31 أغسطس"الحلقة الثانية" .. قيادات الإخوان بأنقرة حددوا ساعة الصفر للتحرك على الأرض بالدعوة لمظاهرة واحتشاد ثم اعتصام بميدان التحرير .. مبادرة معصوم مرزوق تمت صياغتها بمكتب عزمى بشارة

القاهرة تعد العدة لغزو الفضاء للمرة السادسة.."مصر سات 2" قمر صناعى بأيدى صينية – مصرية.. يستخدم فى دراسة التربة ورصد التعديات على الأراضى.. "التنين" يرسله لمصر أكتوبر المقبل وينفذ فى التجمع الخامس خلال 24 شهرا

القاهرة تعد العدة لغزو الفضاء للمرة السادسة.."مصر سات 2" قمر صناعى بأيدى صينية – مصرية.. يستخدم فى دراسة التربة ورصد التعديات على الأراضى.. "التنين" يرسله لمصر أكتوبر المقبل وينفذ فى التجمع الخامس خلال 24 شهرا

برشلونة يستهدف ضم محمد صلاح لخلافة ميسى فى صفقة تصل لـ250 مليون يورو

برشلونة يستهدف ضم محمد صلاح لخلافة ميسى فى صفقة تصل لـ250 مليون يورو

رسميا.. مجلس الزمالك يخطر فريق الكرة بالتراجع عن الانسحاب من الدورى

رسميا.. مجلس الزمالك يخطر فريق الكرة بالتراجع عن الانسحاب من الدورى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة