صور.. تحرير 20 محضر لمخالفات مرافق اشغالات بمدينة المراغة بسوهاج

سوهاج عمرو خلف

قال الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة قامت بتحرير 20 محضر لمخالفات مرافق اشغالات، وذلك خلال حملة مرافق بالتعاون مع شرطة المرافق، فى إطار خطة المحافظة لرفع الاشغالات والزام الباعة الجائلين بالأماكن المخصصة لهم، وفتح متنفس طبيعى للمواطنين وتيسير الحركة المرورية أمام المارة، والحفاظ على الشكل الحضارى وعودة الإنضباط للشارع السوهاجى .

وأوضح شريف السيد حسين رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة فى بيان أن الوحدة المحلية قامت بحملة مرافق مكبرة لإزالة الإشغالات بمدينة المراغة بمشاركة قوات تامين من مركز شرطة المراغة ورجال حملة الاشغالات وحملة النظافة ترافقهم معدات الوحدة المحلية، واسفرت الحملة عن تحرير اكثرمن 20 محضر مخالفة، وتم إزالة ورفع جميع عربات الخضار الخاصة للبائعة الجائلين المخالفة الموجودة بشارع عبد المنعم رياض وشارع احمد بدوى، وبمحيط المستشفى المركزى، وإزالة أكثر من حالة تعدٍ أمام المحال التجارية بشارع الجبانة والتى كانت تعوق حركة سير المواطنين وتسبب أزمة مرور وتكدس فى تجمع السيارات والتوك توك، كما تم رفع الإشغالات المخالفة فى نطاق المدينة بأكملها، ومصادرة اكثر 8 موازين خاصة بالبائعة، وعدد من الخيام وعربات لبيع المواد الغذائية ،وجارى اعمال المتابعة بصفة دورية.

وشدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف اعمال النظافة والتجميل ورفع الاشغالات ورفع كفاءة وتطوير الشوارع الرئيسية والفرعية والميادين بنطاق المحافظة ، وخلق بيئة حضارية للمواطنين .



حملات مرافق ورفع اشغالات بالمراغة



حملات مرافق ورفع اشغالات بالمراغة



حملات مرافق ورفع اشغالات بالمراغة



حملات مرافق ورفع اشغالات بالمراغة



حملات مرافق ورفع اشغالات بالمراغة