صور.. تأجيل النطق بالحكم فى قضية صحفيى رويترز فى ميانمار حتى 3 سبتمبر

يانجون (رويترز)

قال مسئول بمحكمة، إن الحكم فى قضية صحفيى رويترز اللذين يحاكمان فى ميانمار، بتهمة خرق قانون الأسرار الرسمية للدولة أُجل اليوم الاثنين، حتى الثالث من سبتمبر بسبب سوء الحالة الصحية للقاضي.

وقال القاضى خين مونج مونج الذى حضر جلسة قصيرة فى محكمة يانجون محل القاضى الذين كان ينظر القضية، إن "القاضى فى حالة صحية سيئة لذلك فإننى هنا كى أعلن تأجيل النطق بالحكم حتى الثالث " من سبتمبر، وكان الصحفيان وا لون (32 عاما) وكياو سوى أو (28 عاما) قد اعتقلا فى ديسمبر.



صحفيى رويترز عقب تأجيل القضية



صحفيى رويترز