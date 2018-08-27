صور.. انهيار مبنى سكنى فى الهند والسلطات تبحث عن ناجين تحت الانقاض

كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير أ.ف.ب

يبذل العشرات من رجال الانقاذ فى الهند جهودا، لإخراج أشخاص يعتقد أنهم محاصرون تحت انقاض مبنى سكنى انهار فى جلال آباد بالهند .

وأبرزت وكالة الأنباء الفرنسية، صورا ليلية ، لرجال الانقاذ معهم رافعات وكراكات لازالة حطام المنزل وإخراج المحاصرين تحت أنقاض وسط أطنان من ركام المبنى والمعدن.

وقال أحد مسؤولى الانقاذ لوكالة فرانس برس، أنه من غير الممكن بعد تحديد عدد الاشخاص الذين لا يزالون محتجزين تحت أطنان من الاسمنت والمعدن، ويستخدم رجال الانقاذ مقصات المعادن والحفارات ويستعيون بالكلاب البوليسية فى عمليات البحث .



الجرافات تزيل ركام المنزل



انهيار مبنى سكنى فى الهند



انهيار مبنى سكنى