صور.. القصة الكاملة لمغتصبى طفلى الجبل الأصفر بالخانكة فى القليوبية

القليوبية نيفين طه

شهدت قرية الجبل الأصفر التابعة لمدينة الخانكة، حادثة مفجعة حيث تجرد عاطل من المشاعر الإنسانية، وقام باستدراج طفلين من أولاد الجيران لعقار مهجور، وتناوب على اغتصابهما بلا رحمة ولا شفقة، حتى انكشفت جريمته، عندما بدأ الأطفال ينزفون جراء تلك الجريمة البشعة، وتم تحرير محضر ضده وضبطه.

وأدلى المتهم يدعى محمد 17سنة، عاطل، خلال تحقيقات النيابة، أنه نشأ فى أسرة تعيش فى منزل بسيط بقرية الجبل الأصفر بالخانكة، حيث له 5 أشقاء ووالدته ربه منزل بسيطة تقوم بالعمل بالبيوت للإنفاق على إخواته.

وتابع المتهم: "لم أذهب طيلة عمرى إلى مدرسة وأن اهلى لا يملكون شيئا فجميعنا، نذهب لعمل أى شئ من أجل الحصول على المال، وكنت أعمل كهربائى، ولكن كنت ما أتحصل عليه، كان لا يكفينى لأننا كنت بشترى مخدرات، حتى ضاق بى الحال وتم طردى من عملى".

وأكمل المتهم اعترافاته: "كنت أجلس يوميًا بالمنزل، أبحث عن أى شيء، حتى أغاونى الشيطان، وكنت أشاهد الطفلين أثناء لهوهم أمام منزلهم، لأنه جيرانى، فقمت بالبداية باستدراج الطفل مصطفى إلى منزلى، فى عدم وجود أهلى وتناوبت اغتصابه، وكنت بقوم بضربه، خاصة أن والدته متوفية ويعيش مع والده وجده".

وسكت المتهم قليلًا، وعاد مكملا حديثه: "لم أكتف بمصطفى، فبدأت باستدراجه هو وشنودة لمنزل مهجور على أول البلده، بحجة اللهو معهما، وكنت بهدد مصطفى بالقتل فى حاله الإفصاح عن الواقعة، وكان الأطفال يأتون معى خوفا منى، واغتصبتهما أكثر من 5 مرات، حتى أصيب الطفل مصطفى بنزيف، وتم إبلاغ الشرطة عنى وضبطى،و المخدرات هى غيبت عقلى، وكنت بتناول برامج مخدر قبل اغتصابهما فكنت لا أعى شيئًا".

ومن جانبه قال والد الطفل شنودة الذى تعرض للاغتصاب على يد المتهم، إن المتهم اغتال براءة الأطفال، وكان يهددهما بسلاح أبيض نظير هتك عرضهما بمنزل مهجور.

وأضاف الأب، لـ"اليوم السابع"، أن الطفل مصطفى تعرض لنزيف نتيجة ما فعله المتهم معه، وأن نجله شنودة يعانى من اضطرابات نفسية شديدة وخوف ورهب جراء ما حدث له، مشيرا إلى أن المتهم معروف لدى أهالى البلدة بأنه شاذ جنسيًا، وأنه يقوم بممارسة الشذوذ مع بعض شباب من القرية وخارجها ويكونون شبكة لتلك الأفعال المنافية للآداب.

وناشد وزير الداخلية بضرورة ضبط باقى أفراد تلك شبكة الشذوذ الجنسى بمنطقه تقسيم قاسم أبو عيادة بالجبل الأصفر بالخانكة، ويقومون باستدراج الأطفال واغتصابهم عنوة عنهم، كما طالب بإعدام المتهم، الذى اغتال براءة طفله، حيث أن ابنه فى حالة نفسية سيئة.

كانت مباحث مركز شرطة الخانكة، ألقت القبض على عاطل لقيامه بهتك عرض طفلين، بعد استدراجهما لعقار تحت الإنشاء بدائرة المركز، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وتلقى المقدم أحمد عبد العليم رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة، بلاغًا من والدى الطفلين "ش. هـ" 6 سنوات، و"م. ا " 6 سنوات، بقيام " محمد. ن" 17سنة، مقيم الجبل الأصفر دائرة المركز، وشهرته" حموكشه "، باستدراج الطفلين أسفل عقار تحت الإنشاء، وقام بالتعدى الجنسى عليهما، تم ضبط المتهم وتحرير محضر رقم 7136 إدارى مركز الخانكة، وإحالة المتهم للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.



