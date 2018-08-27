صور.. الأقصر تستعد لموسم الشتاء بتجميل كورنيش النيل والشوارع الرئيسية

الأقصر – أحمد مرعى

ظهرت شوارع مدينة الأقصر، بمشهد جمالى بديع عقب انتهاء زيارة الرئيس الفيتنامى تران داى كوانج على مدار الأيام الماضية، وذلك تزامنا مع انتهاء أعمال تطوير وتجميل شارع كورنيش النيل بوسط مدينة الأقصر، وكذلك الشوارع المختلفة التى تعتبر مسارات السياحة اليومية بالمحافظة.

مدينة الأقصر تنتهى من تجميل وتطوير كورنيش النيل والشوارع الرئيسية استعدادًا للموسم الشتوي

وقال العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، إن رجال المجلس قاموا بمجهودات جبارة على مدار الشهور الماضية لتجهيز كافة المسارات السياحية بالمدينة لخدمة حركة توافد السياح ومرور الباصات السياحية، حيث تم استكمال تركيب أرصفة وبلدورات جديدة تمهيدًا للرصف، وذلك للوصول إلى المظهر الجمالى اللائق بالمدينة السياحية.

شوارع مدينة الأقصر عقب تجميلها بعد زيارة الرئيس الفيتنامي

وأضاف العميد أيمن الشريف، لـ"اليوم السابع"، أنه فى إطار خطة تجميل وتطوير المدينة تم تركيب بلاط الإنترلوك وبلدورات جديدة وإزالة كافة التعديات من أعتاب وسلالم وأرصفة متهالكة ودواوين، ومحازاتها بطول الشارع من الجانبين، لتوسعة الشوارع، تمهيدًا لتركيب بلدورات جديدة ومحازاتها بخط التنظيم الجديد، وذلك ببعض الشوارع الجانبية، موضحًا أن العمل يجرى على قدم وساق بهذه المنطقة حسب الخطة المقررة وجارى الانتهاء من كافة الأعمال، قبل البدء فى تركيب بلدورات جديدة وسفلتة وتجميل الشوارع، وذلك لإضفاء المنظر الجمالى للمدينة.

جانب من سحر شوارع المدينة بعد تجميلها بالأقصر

وكان محمد بدر محافظ الأقصر، قال إن المحافظة وضعت خطة للموسم السياحى الشتوى لإنجاحه بصورة تليق بالأقصر أمام العالم أجمع، موضحًا أنه عقد اجتماع مؤخرًا مع مسئولى الفنادق والمنشآت والشركات السياحية، ونقابة المرشدين السياحيين، ومكتب وزارة السياحة، وهيئة تنشيط السياحة، والآثار، ومطار الأقصر الدولى، والسكة الحديد، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية، لبحث خطة الاستعدادات والتجهيزات لاستقبال الموسم السياحى الجديد، تناول خلاله سبل إنجاح الموسم السياحى القادم، واستعدادات كافة الجهات المختصة لاستقبال الموسم، وتلافى أى مشاكل أو هفوات بما يؤدى إلى نجاح الموسم وضمان حسن استقبال السائحين على المستوى الذى يتناسب مع مكانة الأقصر.

مجلس مدينة الأقصر ينتهى من تجميل الشوارع

ووجه محافظ الأقصر بضرورة رفع كفاءة وتنفيذ أعمال الإصلاح والترميم بالمسارات السياحية الرئيسية كطريق المطار وكوبرى البغدادى والمسارات السياحية بالبر الغربى، وذلك فى إطار مجهودات محافظة الأقصر للاستعداد للموسم السياحى المقبل وظهور المدينة السياحية بالمظهر اللائق أمام زائريها من شتى أنحاء العالم، مشددًا على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنهاء هذه الأعمال من خلال تكثيف ورديات العمل وألتزام الشركات المنفذة بإزالة كافة مواد وبقايا الحفر والهدم، لأنه من المقرر بمجرد إنهاء أعمال البنية الأساسية سيتم البدء برصف وترميم هذه الشوارع وتركيب البلدورات بها، وكذلك ستبدء أعمال تركيبات بلاط الأنترلوك بالشوارع الجانبية.



جانب من تخطيط وتجميل شوارع مدينة الأقصر



الشوارع بمدينة الأقصر تتألق عقب زيارة الرئيس الفيتنامي



كورنيش النيل عقب تجميله وتطويره



شوارع المدينة بعد الانتهاءء من تطويرها وتجميلها بالأقصر



جانب من تطوير وتجميل شارع كورنيش النيل بالأقصر



الشارع المؤدى لديوان المحافظة بعد الانتهاء من تخطيطه



ميدان الملك عبد الله عقب تطويره بالأقصر