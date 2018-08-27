صور.. احتفالات فى فالنسيا بمهرجان "كوردا" السنوى

شهدت قرية باتيرنا الأسبانية، والتى تقع بالقرب من مدينة فالنسيا، احتفالات كبيرة بمهرجان "كوردا" السنوى، حيث شارك فيها ألاف المواطنين من أبناء القرية.



احتفالات فى أسبانيا

وسيطرت على الألعاب النارية على احتفالات المواطنين بالمهرجان السنوى، والذى يتم تنظيمه فى شهر أغسطس من كل عام، كما أنه يحظى بشعبية كبيرة ليس فى أسبانيا فقط، وإنما يتوافد عليه الزوار من الخارج.



أعداد كبيرة من السائحين تتوافد على المدينة للاحتفال



الألعاب النارية تهيمن على احتفالات كوردا



الألعاب النارية تهيمن على الأجواء الاحتفالية



ألعاب نارية



مهرجان كوردا يحظى بإقبال كبير فى فالنسيا