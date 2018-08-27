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الإثنين، 27 أغسطس 2018 04:39 م
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صور.. "أمن القاهرة" تطارد الإشغالات وترفع 21 سيارة متهالكة متروكة بالشوارع

الإثنين، 27 أغسطس 2018 03:04 م
صور.. "أمن القاهرة" تطارد الإشغالات وترفع 21 سيارة متهالكة متروكة بالشوارع حملات رفع السيارات المتهالكة من الشوارع
كتب إبراهيم أحمد
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شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بقيادة اللواء محمد منصور مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، حملات أمنية موسعة شملت كافة قطاعات العاصمة، لتحقيق الانضباط فى الشارع، وضبط كل ما يخل بالأمن العام، من خلال نشر الخدمات الأمنية والمرورية بشوارع العاصمة، وإعادة المظهر الحضارى، والعمل على تحقيق السيولة المرورية.

 

الاوناش ترفع السيارات المتهالكة
الأوناش ترفع السيارات المتهالكة

 

الاوناش المشاركة فى رفع الاشغالات
 المشاركة فى رفع الإشغالات

 

واستهدفت الحملات التى نفذت بإشراف اللواء محمد منصور مساعد وزير الداخلية، لقطاع أمن القاهرة، رفع السيارات المتروكة فى الشوارع، وذلك بمشاركة كافة جهات المديرية المعنية (الإدارة العامة لمرور القاهرة - الإدارة العامة لمباحث القاهرة - قوات أمن القاهرة - إدارة شرطة المرافق) والقطاعات الجغرافية كلا فيما يخصه.

 

انتشار رجال الشرطة فى مواقف السيارات
انتشار رجال الشرطة فى مواقف السيارات

 

رفع السيارات المتروكة
رفع السيارات المتروكة

حملات فحص التراخيص
حملات فحص التراخيص

وأسفرت الحملات عن تنفيذ  610 مخالفات إزالة إدارية، 72 إشغال طريق، وضبط 37 بائعا جائلا، ورفع 3 عربات يد لبيع الخضار والفاكهة، 2 عدم حمل شهادة صحية، و 10 محاضر تلوث بيئة، 22 محضر إدارة بدون ترخيص، 1 لافته إعلانات، 3 عربة فول، 6 فاترينة لبيع المأكولات، 1 غرزة شاى ، 10توك توك، ورفع 21 سيارات متروكة .

 

حملات مرور
حملات مرور

 

رفع السيارات المتهالكة
رفع السيارات المتهالكة

حملات مرورية
حملات مرورية
 

وفي مجال المرور تم ضبط  (1776 مخالفة كلبش، 35 تعطيل حركة المرور،585 سحب تراخيص، 3200 مخالفات نموذج 125، 17 طمس لوحات، 57 أنتظار في الممنوع، 17 ملصقات ومعلقات، 71 مخالفة شروط الترخيص، 29 حظر سير النقل، 35 بدون رخصة قيادة، 42 بدون رخصة تسيير، 93 أنبعاث دخان، 89 أمن ومتانة، 20 حجز درجات نارية، 5 حجز مركبات.

 

انتشار رجال الشرطة فى الشوارع
انتشار رجال الشرطة فى الشوارع

 

رجال المرور يفحصون تراخيص السيارات
رجال المرور يفحصون تراخيص السيارات

 

رفع السيارات من الشوارع
رفع السيارات من الشوارع

 

فحص تراخيص السيارات
فحص تراخيص السيارات

 

مخالفة كلبش السيارات المخالفة
مخالفة كلبش السيارات المخالفة

 

 


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