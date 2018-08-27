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صورة نادرة تجمع بين ملكين للسعودية.. تعرف على قصتها

الإثنين، 27 أغسطس 2018 09:12 ص
صورة نادرة تجمع بين ملكين للسعودية.. تعرف على قصتها صورة نادرة تجمع بين ملكين للسعودية
كتب إسلام جمال
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انتشرت صورة نادرة، تجمع بين الملك فهد بن العزيز، والملك سلمان بن عبد العزيز، فى شبابهما، فى أثناء احتفالهما بتولى شقيقهما سعود بن عبد العزيز، الحكم، فى المملكة عام 1953.

ويظهر الملكان، ممسكان بعلم المملكة، ذو الحجم الكبير، ويبدو على محياهما ابتسامة كبيرة، ابتهاجاً بتولى شقيقهما أمور المملكة.

وجلس الملك سعود على عرش المملكة من 9 نوفمبر 1953 حتى 2 نوفمبر 1964، وهو الابن الثانى من أبناء الملك عبد العزيز، فيما تولى الملك فهد الحكم فى 13 يونيو عام 1982 حتى 1 أغسطس 2005، وهو خامس ملوك السعودية، وأول من اتخذ لقب "خادم الحرمين الشريفين"، أما الملك سلمان فقد تولى مقاليد الحكم فى 23 يناير 2015، حتى الآن وهو الملك السابع للسعودية.

صورة نادرة للملك سلمان والملك فهد
صورة نادرة للملك سلمان والملك فهد

 


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