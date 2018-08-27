شاهد في دقيقة.. أردوغان.. مكمم أفواه الشعب التركى

يمارس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ضد شعبه سياسات تكميم الأفواه، حيث أظهرت إحصائيات حديثة أن 6 آلاف و33 قضية تم رفعها بتهمة إهانته خلال 2017، نفذت الأحكام في 2099 منها.

سياسات تكميم الأفواه أصبحت منهجا في سياسات حزب العدالة والتنمية، ففي عام 2016 تم رفع 4 آلاف و187 قضية، حكم في 884 منها، أما عام 2015 نظر القضاء 1953 قضية إهانة.

وبلغ العدد الإجمالي للقضايا المرفوعة بتهمة إهانة الرئيس التركي 12983 بين 2010 و2017، قُدمت خلال رئاسة أردوغان 12305 بين 2014 و2017.