شاهد.. جمال الطبيعة لنهر النيل بمدينة أسوان

أسوان – عبد الله صلاح

"درة النيل" هكذا يطلق على مدينة أسوان الساحرة، التى تتمتع بالجمال على ضفاف النيل وتتميز بسحر الطبيعة فى أقصى جنوب مصر.

وتتفرد محافظة أسوان، عن غيرها من المحافظات الأخرى بجمال نهر النيل، حيث موقع الصخور والرمال والخضرة على ضفاف وادى النيل، بالإضافة إلى البيوت النوبية ذات الألوان الزاهية، بجانب انتشار الحدائق الخضراء والمتاحف والمعابد الأثرية على جانبى النيل الأزرق.

كما استطاعت أسوان أن تجذب أنظار الملايين سنوياً إليها سواء داخل جمهورية مصر العربية أو من كافة أنحاء العالم، مما زاد من معدلات التدفق السياحى وارتفاع نسب الإشغال بالفنادق الثابتة والعائمة، وتم تنظيم رحلات نيلية بين مدينتى أسوان والأقصر ليستمتع زوار جنوب مصر بالمناظر الطبيعية الخلابة وأيضاً زيارة المعالم الأثرية على ضفاف النيل.