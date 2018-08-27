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الإثنين، 27 أغسطس 2018 10:20 ص
خالد صلاح
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شاهد.. جمال الطبيعة لنهر النيل بمدينة أسوان

الإثنين، 27 أغسطس 2018 09:00 ص
شاهد.. جمال الطبيعة لنهر النيل بمدينة أسوان نهر النيل بأسوان
أسوان – عبد الله صلاح
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"درة النيل" هكذا يطلق على مدينة أسوان الساحرة، التى تتمتع بالجمال على ضفاف النيل وتتميز بسحر الطبيعة فى أقصى جنوب مصر.
 
وتتفرد محافظة أسوان، عن غيرها من المحافظات الأخرى بجمال نهر النيل، حيث موقع الصخور والرمال والخضرة على ضفاف وادى النيل، بالإضافة إلى البيوت النوبية ذات الألوان الزاهية، بجانب انتشار الحدائق الخضراء والمتاحف والمعابد الأثرية على جانبى النيل الأزرق.
 
كما استطاعت أسوان أن تجذب أنظار الملايين سنوياً إليها سواء داخل جمهورية مصر العربية أو من كافة أنحاء العالم، مما زاد من معدلات التدفق السياحى وارتفاع نسب الإشغال بالفنادق الثابتة والعائمة، وتم تنظيم رحلات نيلية بين مدينتى أسوان والأقصر ليستمتع زوار جنوب مصر بالمناظر الطبيعية الخلابة وأيضاً زيارة المعالم الأثرية على ضفاف النيل.
 
البيوت النوبية
البيوت النوبية

الجزر وسط النيل
الجزر وسط النيل

الحدائق والنيل فى أسوان
الحدائق والنيل فى أسوان

الحديقة النباتية
الحديقة النباتية

الرحلات النيلية
الرحلات النيلية

المراكب الشراعية
المراكب الشراعية

المراكب النيلية
المراكب النيلية

رمال الجبال والمياه فى أسوان
رمال الجبال والمياه فى أسوان

قبة الهوا
قبة الهوا

كورنيش النيل بأسوان
كورنيش النيل بأسوان

متحف الإلفنتين
متحف الإلفنتين

مجمع محاكم أسوان
مجمع محاكم أسوان

مرسى إيزيس بأسوان
مرسى إيزيس بأسوان

منظر علوى لنهر النيل
منظر علوى لنهر النيل

منظر لنهر النيل
منظر لنهر النيل

نهر النيل بأسوان
نهر النيل بأسوان

 


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