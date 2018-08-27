سقوط 10 تجار مخدرات بالخصوص وشبرا الخيمة فى حملة أمنية بالقليوبية

القليوبية ــ نيفين طه

ألقى ضباط مكتب المخدرات، بالتنسيق مع رؤساء مباحث الأقسام بالقليوبية القبض على 10 تجار مخدرات بحوزتهم، كمية من المواد المخدرة المتنوعة، وتم التحفظ على المخدرات والمتهمين، وتحررت المحاضر اللازمة، وأحيلوا جميعا المتهمين للنيابة المختلفه فتولت التحقيق .

كانت تعليمات اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، وعلاء فاروق مدير المباحث، تقضى بتكثيف الحملات الأمنية على المدن بالتنسيق مع مكتب مكافحة المخدرات، ورؤساء مباحث الأقسام، لضبط تجار المخدرات والسموم البيضاء.

وبتنفيذ حملة مكبرة، قادها العميد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائى بالخصوص، والعقيد حسنى نصار مفتش مباحث شمال القليوبية، استهدفت مدن الخانكة والخصوص وشبرا الخيمة وشبين القناطر، تم ضبط 10 تجار مخدرات، بحوزتهم كمية من المواد المخدرة المتنوعة، عبارة عن حشيش وهيروين، وفودو واستروكس، وأقراص المخدرة .

وتم التحفظ على المضبوطات، وتحررت المحاضر اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.