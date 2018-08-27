سقوط مترجم وبحوزته كارنيهات قضاة مزورة ويعترف بستخدامهم فى النصب

كتب إبراهيم أحمد

تمكنت قوة أمنية من رجال مباحث تأمين المزارات السياحية، والمعينين بخدمة أرتكاز الأزهر، بمنطقة الجمالية، من القبض على "حامد م م" 57 سنة، مترجم، والسابق إتهامة فى 4 قضايا أخرهم "أموال عامة" والمطلوب التنفيذ عليه فى قضيتين "تبديد" بإجمالى حبس سنتين و3 أشهر.

ومن خلال الفحص تم ضبط بحوزته بطاقة تحقيق شخصية بإسم "محمود م م" (مستشار) نائب رئيس محكمة النقض "منسوب صدورها للمجلس الأعلى للقضاء"، بطاقة تحقيق شخصية بإسم "محمود م م" (مستشار ) بمحكمة النقض "منسوب صدورها لنادى القضاة "، كارنية عضوية نادى القضاة باسم المستشار محمود م م ( رئيس محكمة )، كارنية عضوية إدارة الرعاية الصحية باسم "محمود م م" ( الوظيفة رئيس محكمة ) " منسوب صدورها لنادى القضاة "، بطاقة تحقيق شخصية بإسم "محمود م م" ( الوظيفة رئيس محكمة) " منسوب صدورها لنادى القضاة "، وجميعها مزورة ومثبت بها صورته الشخصية.

وبمواجهته اعترف بانتحال صفة مستشار، وأقر بتحصله على المضبوطات من أحد الأشخاص "عماد الخنصر" ومقيم فى محافظة الشرقية مقابل مبلغ 1000 جنية، وأعترف باستخدامه المضبوطات فى النصب على المواطنين عقب إيهامهم بقدرته على إلحاقهم بوظائف مختلفة مقابل التحصل منهم على مبالغ مالية، وأثناء مناقشته عرض مبلغ مالى 1500 على الضابط كرشوة مقابل عدم اتخاذ الإجراءات القانونية قبله، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

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