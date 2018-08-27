سفير الصين: العلاقات بين القاهرة وبكين نموذج للتعاون الصينى الأفريقى

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أشاد السفير الصينى لدى مصر سونج آيقوه بالعلاقات الوثيقة بين بكين والقاهرة، باعتبارها نموذجا للتعاون الصينى الأفريقي، مؤكدا أن زيارات الرئيس عبد الفتاح السيسى للصين تعكس الأهمية التى يوليها لتنمية العلاقات بين الجانبين.

وقال السفير الصينى - فى مقابلة مع وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) بثتها اليوم الاثنين - "إنه بفضل الجهود المشتركة للجانبين الصينى والمصري، وصلت الشراكة الاستراتيجية الشاملة بينهما إلى مستوى جديد"، مؤكدا أن البلدين حافظا على تنسيق وثيق حول القضايا الدولية والإقليمية فى السنوات الأخيرة.

وأضاف أن العلاقات السياسية الوثيقة بين البلدين انعكست إيجابيا على الزيادة السريعة فى حجم التجارة الثنائية والاستثمارات والتعاون فى تنفيذ المشروعات الكبرى فى البنية التحتية.

وتابع أن الصين حافظت فى عام 2017 على وضعها كأكبر شريك تجارى لمصر ومصدر لوارداتها، فى الوقت الذى زادت الاستثمارات الصينية فى مصر بوتيرة متسارعة، مع محافظة الدولتين على تقدم واعد فى التبادلات الثنائية والتعاون فى مجالات العلوم والتكنولوجيا والتعليم والصحة وحماية البيئة.

وأشار السفير الصينى إلى أن بلاده ستعمل خلال قمة منتدى (الصين - أفريقيا) المقررة 3 و4 سبتمبر المقبل على ربط مبادرة "الحزام والطريق" بأجندة الاتحاد الأفريقى 2063 وخطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 والاستراتيجيات التنموية بالدول الأفريقية، وذلك بهدف تحقيق التنمية كطموح مشترك للشعبين الصينى والأفريقى.

وشدد السفير سونج آيقوه على أن مصر دولة أفريقية وعضو مهم فى منتدى الصين-أفريقيا، وقدمت إسهامات مهمة فى المنتدى.. وقال "فى العام المقبل، ستتولى مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي، وأعتقد أن المشروعات الجديدة للتعاون الصينى الأفريقى التى ستقترحها قمة بكين ستنفذ بشكل جيد خلال الرئاسة المصرية للاتحاد".