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الإثنين، 27 أغسطس 2018 08:07 م
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سفر وعودة 593 مصريا وليبيا و191 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة

الإثنين، 27 أغسطس 2018 07:13 م
سفر وعودة 593 مصريا وليبيا و191 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة منفذ السلوم - أرشيفية
مطروح - حسن مشالى
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أنهت سلطات منفذ السلوم البرى، سفر ووصول 593 مصريا وليبيا و191 شاحنة، فى الاتجاهين، عبر المنفذ خلال الـ 24 ساعة الماضية.

 

تلقى اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، إخطارا بأن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم، رصدت إنهاء إجراءات سفر 419 إلى الجانب الليبى، بينهم 158 مصريا و261 ليبيا.

 

كما تم إنهاء إجراءات وصول 174 بينهم 158 سبق مغادرتهم البلاد بطريقة شرعية و16 غادروا البلاد متسللين بطريقة غير شرعية.

 

وعلى جانب آخر سجلت حركة سفر الشاحنات، إنهاء إجراءات سفر 50 شاحنة محملة بالبضائع وعودة 141 شاحنة عقب تفريغ حمولاتها داخل الأراضى الليبية، بالمنطقة الشرقية.

 

من ناحية أخرى نظمت إدارة مرور مطروح، حملة مرورية بمدينة مرسى مطروح، أشرف عليها ميدانيا اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، بمشاركة عدد من قيادات المديرية، أسفرت عن ضبط 564 مخالفة مرورية وتحصيل 11 ألف و200 جنيه غرامات فورية وضبط سائق لتعاطيه المخدرات أثناء القيادة.

 

قال مدير أمن مطروح، فى بيان صحفى، إن الحملات المرورية تمركزت فى عدد من شوارع مدينة مرسى مطروح والطرق الرئيسية، وتم التصالح الفورى فى 89 مخالفة بعد سداد أصحابها الغرامات المقررة.

 

كما تم أخذ عينات عشوائية من 10 من قائدى السيارات، أثبتت نتائج التحاليل تعاطى سائق من بينهم للمواد المخدرة، وتم تحرير المحاضر اللازمة لعرضهما على النيابة العامة.


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