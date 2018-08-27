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سعر الريال السعودى اليوم الاثنين 27-8-2018 واستقرار العملة السعودية

الإثنين، 27 أغسطس 2018 01:32 م
سعر الريال السعودى اليوم الاثنين 27-8-2018 واستقرار العملة السعودية العملة السعودية- الريال
كتبت- هبة حسام
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واصل سعر الريال السعودى استقراره أمام الجنيه المصرى اليوم الاثنين، 27-8-2018، مسجلاً ثباتاً عند سعر ختام تعاملات الأمس، والبالغ 4.74 جنيه للشراء، و 4.76 جنيه للبيع، فى عدد كبير من البنوك فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى.

 

سعر صرف الريال السعودى اليوم
سعر صرف الريال السعودى اليوم

 

بلغ متوسط سعر الريال السعودى فى السوق المصرى اليوم، 4.75 جنيه للشراء، و 4.78 جنيه للبيع، بحسب بيانات البنك المركزى، فيما جاء سعره فى عدد آخر من البنوك، كالتالى:

 

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى "متوسط السعر فى السوق المحلى"
 

4.75 جنيه للشراء

4.78 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى
 

4.74 جنيه للشراء

4.76 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى بنك مصر
 

4.74 جنيه للشراء

4.76 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى اليوم
سعر الريال السعودى اليوم

 

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

4.68  جنيه للشراء

4.82 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

4.73 جنيه للشراء

4.77 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

4.72 جنيه للشراء

4.76 جنيه للبيع

 

الريال السعودى
الريال السعودى

 

الريال السعودى فى السوق المصرى

يعد الريال السعودى، من أهم العملات العربية وأكثرها تداولا فى السوق المصرفى المصرى، خاصة فى مواسم الحج والعمرة والتى يكثر فيها الطلب على العملة السعودية، وكانت العملة السعودية فى موسم الحج لهذا العام، شهدت استقراراً أمام العملة المصرية، رغم ارتفاع الطلب عليها.


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