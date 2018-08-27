زوجة تتعدى على حماتها وتكسر ذراعها بسبب تعليقها على ملابسها

كتبت أسماء شلبى

ساءت حياة طارق الزوجية بعد 3 سنوات وتحولت إلى صراعات وجحيم –على حد وصفه- بالبلاغ الذى أقامه أمام قسم شرطة الجيزة ضد زوجته، ليمكث ما بين أقسام الشرطة والمحاكم بسبب رفضها مكوث والدته المريضة برفقتهم فى المنزل، وتعديها عليها بالضرب المبرح أمام الجيران وحارس العقار والتسبب بكسر ذراعها.

وشكى الزوج "طارق.م.خ" البالغ من العمر 33 عاما زوجته واتهمها بالخروج عن طاعته والإساءة له ووالدته المسنة المريضة قائلا: زوجتي تعمل محاسبة فى أحدى البنوك وبسبب عملها نتقاسم عمل المنزل بالكامل ولا أتركها تقوم بأى عمل بمفردها إشفاقا عليها رغم أننى ميسور الحال ولا حاجة لنا بخروجها للعمل ولكنى احترمت الاتفاق الذى أبرمته قبل الزواج .

وتابع: فوجئت بها بعد مرض والدتى وترددها على أحدى المستشفيات بالقاهرة وصعوبة انتقالها يوميا من المحلة لتلقى العلاج ومكوثها معنا، بافتعال المشاكل وإبداء استيائها من الوضع رغم أنه مؤقت لتتحول لامرأة سليطة اللسان وتعامل والدتى وكأنها خادمة تحملها عمل المنزل بالكامل أثناء غيابى رغم حالتها الصحية الحرجة، وتصرح برغبتها فى رجوعها للمحلة بالرغم أننى أعامل أهلها وكأنه أهلى واستقبلهم فى أى وقت وأقوم بالإنفاق عليهم من مالى فى أوقات كثيرة.

وأكمل الزوج: أخر خلاف كان بسبب تعليق والدتى على الملابس الذى ترتديها والذى كان لا يحمل إى إساءة بشهادة الجميع وعندها اشعلت حريق بالمنزل واتهمتها بتوجيه الإهانة لها وأنها دائمة التضييق عليها وتتعدى على حريتها، لتقوم بضربها ودفعتها أمام الجيران الذى أدلوا بشهادتهم فى الواقعة وتسببت بكسر ذراعها.

وتابع الزوج وفق البلاغ الذى حرره بقسم الشرطة ودعوى النشوز الذى توجه بإقامتها أمام محكمة الأسرة بإمبابة: اصطحبت والدتى للمستشفي ورغم أننى فى البداية لم أكن أنوى تحرير بلاغ ولكنها قامت باستدعاء أهلها للمنزل وقاموا بإلقاء المنقولات من الشرفة واتهمونى بإتلافها وتبديدها وحرروا بلاغ ضدى، وأحدثت بعض الإصابات فى جسدها مدعية تسبب والدتى المسنة المريضة بها وهددونى وتوعدونى بالحبس.