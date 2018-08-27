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الإثنين، 27 أغسطس 2018 04:39 م
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روسيا: تشكيل وحدة عسكرية جديدة لمواجهة الطائرات المسيرة

الإثنين، 27 أغسطس 2018 03:43 م
روسيا: تشكيل وحدة عسكرية جديدة لمواجهة الطائرات المسيرة طائرة حربية - أرشيفية
/أ ش أ/
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أعلنت المنطقة العسكرية الجنوبية الروسية، اليوم الإثنين، عن تشكيل مجموعات فى الجيش الروسى لمكافحة الطائرات بدون طيار، حيث يتم استخدام الخبرة التى تم اكتسابها فى سوريا.

وقال متحدث باسم المكتب الصحفى للمنطقة - فى تصريحات لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية -" لقد تم تشكيل مجموعات متنقلة خاصة فى تشكيلات المنطقة العسكرية الجنوبية لمواجهة الطائرات بدون طيار بهدف إدخال الخبرة المكتسبة من قبل المختصين الروس خلال أدائهم مهامهم القتالية فى سوريا".

وأشار المتحدث إلى أنه سيتم تنفيذ تدريبات تكتيكية خاصة الخميس المقبل بمشاركة مثل هذه المجموعات المتنقلة فى مطار "مارينوفكا" (مقاطعة فولغوغراد)، وستدرب الوحدات الفرعية، التى تضم خبراء فى الحرب الإلكترونية والدفاع المضاد للطائرات، على مهام اكتشاف وتدمير الطائرات بدون طيار باستخدام وسائل الحرب الإلكترونية مثل أجهزة "جيتيل" ومحطات "ليسوتشيك".

 


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طائرات بدون طيار




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