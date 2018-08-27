رئيس وزراء ماليزيا يحرج مراسل الجزيرة بعد سؤاله عن تخفيض أعداد الحجاج

كعادتها تحاول قناة الجزيرة القطرية منبر الفتنة والإرهاب ولسان تنظيم "الحمدين" المسموم نشر الفتن بين دول العالم والمملكة العربية السعودية.
رئيس وزراء #ماليزيا #مهاتير_محمد يلجم مذيع #الجزيرة_منبر_الفتنة: #السعودية لم تخفض أعداد الحجاج وإن حدث فهذا من حقها فهي دولة ذات سيادة#قطريليكس#الدوحة_المفضوحة#قطر_دويلة_غدر_وخيانة pic.twitter.com/LC1YMDIgqb— قطريليكس QatariLeaks (@qatarileaks) August 27, 2018
ورأت قطر الإرهاب أن موسم الحج هو أفضل فرصة لكى تزرع الفتنة بين المملكة ودولة ماليزيا ، وخلال حوار أجراه مراسل الجزيرة القطرية مع رئيس الوزراء مهاتير محمد ، اتهم المراسل السعودية بأنها تخفض أعداد الحجاج القادمين اليها ،ليرد "مهاتير" على هذة المزاعم بأنه لم يحدث ذلك وإذا ما قررت الرياض ذلك فإنها دولة ذات سيادة ويحق لها اتخاذ كافة الإجراءت اللازمة دون التدخل من أحد.
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