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الإثنين، 27 أغسطس 2018 11:07 م
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رئيس وزراء ماليزيا يحرج مراسل الجزيرة بعد سؤاله عن تخفيض أعداد الحجاج

الإثنين، 27 أغسطس 2018 09:27 م
رئيس وزراء ماليزيا يحرج مراسل الجزيرة بعد سؤاله عن تخفيض أعداد الحجاج مهاتير محمد
كتب هاشم الفخرانى
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كعادتها تحاول قناة الجزيرة القطرية منبر الفتنة والإرهاب ولسان تنظيم "الحمدين" المسموم نشر الفتن بين دول العالم والمملكة العربية السعودية.

ورأت قطر الإرهاب أن موسم الحج هو أفضل فرصة لكى تزرع الفتنة بين المملكة ودولة ماليزيا ، وخلال حوار أجراه مراسل الجزيرة القطرية مع رئيس الوزراء مهاتير محمد ، اتهم المراسل السعودية بأنها تخفض أعداد الحجاج القادمين اليها ،ليرد "مهاتير" على هذة المزاعم بأنه لم يحدث ذلك وإذا ما قررت الرياض ذلك فإنها دولة ذات سيادة ويحق لها اتخاذ كافة الإجراءت اللازمة دون التدخل من أحد.

 

 


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