رئيس مدينة الأقصر يعلن إنهاء خطوط الغاز الطبيعى بشارع خالد بن الوليد

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن العميد أيمن الشريف رئيس مجلس ومدينة الأقصر، أنه تم الإنتهاء من تركيب خطوط الغاز الطبيعى بالشارع السياحى بنسبة تنفيذ 100%، وجار العمل فى تنفيذ التشغيل التجريبى وإجراء اختبارات الضغط للخطوط الجديدة قبل البدء فى أعمال رصف الشارع>

يأتى ذلك فى اطار الالتزام بالجداول الزمنية الموضوعة وطبقاً لتوجيهات محافظ الأقصر محمد بدر، بسرعة الانتهاء من أعمال البنية التحتية بالشارع استعداداً للموسم السياحى الجديد.

وأوضح رئيس مدينة الأقصر - في بيان صحفي - أن أعمال الغاز الطبيعى بشارع خالد بن الوليد شملت تركيب خط رئيسى ضغط عالى قطر 4 بوصة "125 مللى"، حيث خرجت منه وصلات فرعية لتغذية الفنادق السياحية بالشارع، وبدأ امتداد الخط من ميدان صلاح الدين مروراً بميدان النوفوتيل ماراً بشارع خالد بن الوليد وصولاً إلى ميدان الشيراتون "ميدان السلام".

وأضاف "الشريف" أنه تم تركيب خط غاز طبيعى اخر بطول 500 متر ضغط منخفض لتغذية عدد من المبانى والعقارات بالشارع.

كما أعلنت المهندسة مارى روحى مدير ادارة الكهرباء بالأقصر، أن أعمال تطوير ورفع كفاءة الكهرباء بشارع خالد بن الوليد بالأقصر شملت تركيب مغذيات رئيسية بطول 8 كم تقريباً، وتركيب كابلات جهد متوسط 300 X3 مللى بإجمالى تكلفة بلغت 15 مليون جنيه.

وأضافت المهندسة مارى روحى – في بيان صحفي - أن الأعمال شملت ترحيل لوحات الكهرباء القديمة التى كانت تعترض أعمال التوسعة بالشارع، وتم تركيب لوحات جديدة بدلا ًمنها، وتم رفع أعمدة الإنارة القديمة وتركيب أعمدة جديدة بذراعين بالجزيرة الوسطى بالشارع.

وأوضحت مسئولة الكهرباء، أن الأعمال المتبقية تشمل أعمال توصيل بشبكة الكهرباء عن طريق قطع الشارع الرئيسى فى 4 مواقع، وجار العمل للانتهاء من تسليم الأعمال فى أقرب وقت ممكن طبقاً لتعليمات محافظ الأقصر محمد بدر، بضغط الجداول الزمنية والانتهاء من تنفيذ أعمال البنية التحتية بشارع خالد بن الوليد استعداداً للموسم السياحى الجديد.