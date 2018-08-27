رئيس فيتنام: مباحثاتنا ناجحة وأتعهد بزيادة التبادل التجاري لمليار دولار

كتب محمد الجالى

عبر رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية "تران داي كوانج"، عن اعتزازه بالترحيب الحار الذى لقاه خلال استقباله بمصر، مؤكداً أن مباحثاته مع الرئيس السيسي كانت ناجحة جداً

وقال الرئيس الفيتنامي في المؤتمر الصحفي المشترك، إنه ناقش مع الرئيس السيسي تعزيز العلاقات في مختلف المجالات، خاصة الدفاعية، موضحا أن البلدان يمتلكان الكثير من إمكانيات التعاون التجاري، متعهداً بالعمل على زيادة التبادل التجاري لمليار دولار أمريكي.

وأعلن، الاتفاق على تبادل المعلومات، وتخصيص الآليات التفضيلية لرجال الأعمال، مؤكداً أن فيتنام جاهزة لتتقديم كافة التسهيلات لرجال الأعمال المصريين.