رئيس جامعة النهضة ببنى سويف يطالب بإنتظام الكليات فى المشاركة المجتمعية بمجتمع الصعيد

بنى سويف - أيمن لطفى

طالب الدكتور حسام الملاحى رئيس جامعة النهضة ببنى سويف، بانتظام كليات الجامعة فى تنفيذ خطط المشاركة المجتمعية فى مجتمع الصعيد، كل فى تخصصه ، وتفعيل الأنشطة البحثية من خلال بحوث أعضاء هيئة التدريس أو من خلال المركز البحثى للجامعة .

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الملاحى، مع عمداء كليات الجامعه اليوم، وتم خلاله مناقشة استعدادات كافة الكليات لاستقبال العام الجديد 2018/2019 فى سبتمبر القادم، وكذلك خطط الكليات للتوأمة مع مثيلاتها فى الجامعات الأجنبية المرموقة والمصنفة دولياً، وكذلك استقبال الجامعة لعدد من الشخصيات العامة خلال الفصل الدراسى الأول، وانتظام كافة الكليات فى إعداد الجداول الدراسية واستكمال حاجتها من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة .

كما استعرض الاجتماع طرق تطوير نظم الامتحانات ليصبح أمتحاناً إلكترونياً خلال الفترة القادمة، ودراسة توفير الآليات التنفيذية التى تضمن نجاح تطبيق هذه التجربة، فضلا عن تطوير أساليب دعم الطلاب المتعثرين دراسياً على المستوى الأكاديمى، من خلال تخصيص أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، بالإضافة إلى الاستفادة من استطلاعات الرأى التى تجريها الجامعة على الطلاب لتقيييم منظومة التعليم بكافة عناصرها للاستفادة منها .

كما تناول الاجتماع سبل تعظيم الاستفادة من وسائل التعليم الإلكترونى وتكنولوجيا الاتصال المتوفرة بالجامعة على مستوى متميز بالشكل الذى يخدم مصلحة الطالب.

وفى نهاية الاجتماع، طالب الملاحى بضرورة استكمال كافة احتياجات الكليات، ومتطلبات الصيانة قبل بدء العام الدراسى بوقت كاف، وكذلك تنظيم الكليات لفعاليات تعريف الطلاب الجدد بإمكانيات الجامعة ونظام التعليم بها لمساعدتهم على سرعة التكيف مع نظام التعليم بالجامعة.