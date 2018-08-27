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دواوين الوزارات × 24 ساعة.. "التضامن": "تكافل وكرامة" تجاوز 21 مليار جنيه

الإثنين، 27 أغسطس 2018 12:00 ص
دواوين الوزارات × 24 ساعة.. "التضامن": "تكافل وكرامة" تجاوز 21 مليار جنيه غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى
إعداد – مدحت وهبة
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أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء.

 

ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

 

وزارة التضامن:

"التضامن": 21 مليار جنيه تكلفة "تكافل وكرامة" منذ إطلاقه وحتى الآن

 

 397 من حجاج الجمعيات يغادرون للمدينة اليوم.. وبدء العودة للوطن غدا

 

وزارة التموين:

 

"التموين" تحرر 6935 مخالفة للمحال التجارية خلال 4 أشهر ونصف

 

وزارة التربية والتعليم:

 

"التعليم" تستعد لبدء الدراسة.. تسليم كتب التيرم الأول للصفوف من الثانى الابتدائى حتى الثالث الثانوى للمدارس.. انتهاء الصيانة البسيطة وجار طباعة كتب النظام الجديد.. وتواصل تدريب المعلمين على المناهج الجديدة

 

"التعليم" تعلن فتح باب التقدم لوظائف بمدرسة متولى الشعراوى للتكنولوجيا التطبيقية

 

 

وزارة الصحة:

 

 الأمومة والطفولة: خط نجدة الطفل مستمر فى تلقى بلاغات جرائم ختان الإناث

 

الصحة تخصص خط ساخن برقم 105 للإبلاغ عن تعرض الحجاج العائدين للأوبئة

 

 

وزارة الإسكان:

ما لا تعرفه عن الحى اللاتينى بمدينة العلمين الجديدة × 11 معلومة و13 صورة

 

 الإسكان تحدد 30 يوما لحاجزى وحدات العاصمة الإدارية لاستكمال سداد الـ10%

 

 

وزارة الزراعة:

صور.. الزراعة تؤكد تراجع التعديات على الأراضى بنسبة 80% خلال إجازة العيد

 

"الزراعة" توافق على تصدير أعلاف الأرانب إلى الإمارات

 

 

وزارة النقل:

 

اعرف القطارات المكيفة الجديدة المتعاقد عليها للخط الثالث للمترو ×11 معلومة

 

 وزير النقل: لأول مرة يصل نسبة المكون المحلى لتصنيع القطارات إلى حوالى 30%

 

 

وزارة القوى العاملة:

وزير القوى العاملة يفتتح الملتقى الأول للسلامة والأزمات والكوارث بالمنوفية

 

 

 وزارة الهجرة:

 

 وزارة الهجرة تطلق برنامج زيارة الجالية المصرية بأوكرانيا لمصر

 


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التضامن

تكافل وكرامة




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