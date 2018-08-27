حماس تعلن تأجيل مباحثات الفصائل بالقاهرة حول المصالحة والتهدئة

أكدت حركة حماس تأجيل مباحثات الفصائل الفلسطينية فى القاهرة التى كانت مقرره الاثنين، حول ملفى التهدئة بغزة والمصالحة الفلسطينية .
وقال عضو المكتب السياسي لحماس حسام بدران عبر تويتر:" تأجيل مباحثات الفصائل فى القاهرة حول التهدئة والمصالحة التى كانت مقرره غدا الاثنين لعدة أيام".
وأضاف بدران:" موقفنا ثابت فى الحرص على تحقيق وحدة وطنية حقيقية على أساس اتفاقية 2011"، مشيرا إلى أن "كل ما يتعلق بغزة أو غيرها من القضايا الفلسطينية يجب أن تدار بتوافق وطنى".
حسام بدران
إضافة تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة