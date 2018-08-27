حبس حارس أمن وزوجته قتلا صاحب مصنع بالخانكة

قررت نيابة الخانكة، برئاسة المستشار أحمد يوسف حبس حارس أمن وزوجته 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقيامهما باستدراج صاحب مصنع بمدينة الخانكة، وقتله لقيامه بمعاكسه زوجته.

وتلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من المقدم أحمد عبد العليم رئيس مباحث مركز الخانكة، بالعثور على جثة المدعو"ضياء. ح" 67 سنة، صاحب مصنع للبلاستيك، ملقاة بعزبة أبو عليان بدائرة المركز.

وتم العرض على اللواء علاء فاروق مدير المباحث الجنائية، وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كل من "سيد. ا" 38 سنة، حارس أمن بإحدى الشركات وزوجته "ن" 26 سنة ربه منزل، وذلك لقيام المجنى عليه بمضايقه ومعاكسه المتهمة الثانية ومعايرتها بالفقر.

وبعد استئذان النيابة العامة قامت قوة أمنية بقيادة النقيب أحمد الشامي معاون مباحث المركز من ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، تحرر محضر بالواقعة وأحيلا المتهمين للنيابة التى أصدرت قرارها السابق.