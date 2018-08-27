تنفيذ قرارى ازالة لتعديات على اراضى املاك دولة بمركز القوصية بأسيوط

أسيوط/ ضحا صالح

أكد المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط على إستمرار حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة بكافة قرى ومراكز المحافظة، وذلك بناءا على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بإزالة كافة التعديات على أراضى أملاك الدولة التى لا تتوافر بها شروط التقنين او التى لم يتقدم اصحابها بطلب تقنين وضع اليد قبل انتهاء المدة المحددة .

وأوضح محافظ أسيوط، أن موجات إزالة التعديات تأتى فى إطار ترسيخ هيبة الدولة وعدم التهاون مع أى مخالفات من خلال التنسيق مع كافة الجهات المعنية بذلك حفاظا على حق الشعب واسترداد اراضى الدولة.

وقالت هويده شافعى رئيس مركز ومدينة القوصية انه تم تنفيذ حالة إزالة فورية لمخالفات بالتعدى على أراض أملاك دولة بقرية المنشأة الكبرى حيث تم إزالة حالة التعدي علي ارض بلغت مساحتها نصف فدان كما تم تنفيذ إزالة فورية لحالة تعد بالبناء على أرض زراعية على مساحة 250 متر بقرية عرب الجهمة.

وأوضحت رئيس مركز ومدينة القوصية انه تم إستخدام معدات ولوادر وعمال الوحدة المحلية بالمركز وذلك تحت اشراف قوات من الشرطة مؤكدة على إستمرار حملات الازالة واسترداد حق الشعب .