video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 27 أغسطس 2018 04:13 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تنفيذ قرارى ازالة لتعديات على اراضى املاك دولة بمركز القوصية بأسيوط

الإثنين، 27 أغسطس 2018 03:00 ص
تنفيذ قرارى ازالة لتعديات على اراضى املاك دولة بمركز القوصية بأسيوط ازالة التعديات
أسيوط/ ضحا صالح
إضافة تعليق

أكد المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط على إستمرار حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة بكافة قرى ومراكز المحافظة، وذلك بناءا على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بإزالة كافة التعديات على أراضى أملاك الدولة التى لا تتوافر بها شروط التقنين او التى لم يتقدم اصحابها بطلب تقنين وضع اليد قبل انتهاء المدة المحددة .

 

وأوضح محافظ أسيوط، أن موجات إزالة التعديات تأتى فى إطار ترسيخ هيبة الدولة وعدم التهاون مع أى مخالفات من خلال التنسيق مع كافة الجهات المعنية بذلك حفاظا على حق الشعب واسترداد اراضى الدولة.

 

وقالت هويده شافعى رئيس مركز ومدينة القوصية انه تم تنفيذ حالة إزالة فورية لمخالفات بالتعدى على أراض أملاك دولة بقرية المنشأة الكبرى حيث تم إزالة حالة التعدي علي ارض بلغت مساحتها نصف فدان كما تم تنفيذ إزالة فورية لحالة تعد بالبناء على أرض زراعية على مساحة 250 متر بقرية عرب الجهمة.

 

وأوضحت رئيس مركز ومدينة القوصية انه تم إستخدام معدات ولوادر وعمال الوحدة المحلية بالمركز وذلك تحت اشراف قوات من الشرطة مؤكدة على إستمرار حملات الازالة واسترداد حق الشعب .

 

ازالة تعديات على اراضى املاك دولة بالقوصية (3)
 

 

ازالة تعديات على اراضى املاك دولة بالقوصية (4)
 

 

رئيس مركز ومدينة القوصية (1)
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ أسيوط يشيد بمشروع إنشاء محور ديروط على النيل بتكلفة مليار و700 مليون جنيه

ازاله تعديات

اسيوط

اخبار اسيوط

محافظة اسيوط

اخبار مصر

اخبار المحافظات




لا تفوتك
طارق عامر لـ"اليوم السابع": لن نوافق على كشف الحسابات المصرفية للضرائب

طارق عامر لـ"اليوم السابع": لن نوافق على كشف الحسابات المصرفية للضرائب

فيديو..اعترافات قاتل طفلية بالدقهلية: زوجتي تعايرني بعدم تحمل المسئولية

فيديو..اعترافات قاتل طفلية بالدقهلية: زوجتي تعايرني بعدم تحمل المسئولية

شلة معصوم وتفاصيل مخطط 31 أغسطس"الحلقة الثانية" .. قيادات الإخوان بأنقرة حددوا ساعة الصفر للتحرك على الأرض بالدعوة لمظاهرة واحتشاد ثم اعتصام بميدان التحرير .. مبادرة معصوم مرزوق تمت صياغتها بمكتب عزمى بشارة

شلة معصوم وتفاصيل مخطط 31 أغسطس"الحلقة الثانية" .. قيادات الإخوان بأنقرة حددوا ساعة الصفر للتحرك على الأرض بالدعوة لمظاهرة واحتشاد ثم اعتصام بميدان التحرير .. مبادرة معصوم مرزوق تمت صياغتها بمكتب عزمى بشارة

القاهرة تعد العدة لغزو الفضاء للمرة السادسة.."مصر سات 2" قمر صناعى بأيدى صينية – مصرية.. يستخدم فى دراسة التربة ورصد التعديات على الأراضى.. "التنين" يرسله لمصر أكتوبر المقبل وينفذ فى التجمع الخامس خلال 24 شهرا

القاهرة تعد العدة لغزو الفضاء للمرة السادسة.."مصر سات 2" قمر صناعى بأيدى صينية – مصرية.. يستخدم فى دراسة التربة ورصد التعديات على الأراضى.. "التنين" يرسله لمصر أكتوبر المقبل وينفذ فى التجمع الخامس خلال 24 شهرا

برشلونة يستهدف ضم محمد صلاح لخلافة ميسى فى صفقة تصل لـ250 مليون يورو

برشلونة يستهدف ضم محمد صلاح لخلافة ميسى فى صفقة تصل لـ250 مليون يورو

رسميا.. مجلس الزمالك يخطر فريق الكرة بالتراجع عن الانسحاب من الدورى

رسميا.. مجلس الزمالك يخطر فريق الكرة بالتراجع عن الانسحاب من الدورى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة