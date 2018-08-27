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تقتل زوجها وتبلغ عن وفاته لإبعاد الشبهات عنها فى دمنهور

الإثنين، 27 أغسطس 2018 01:56 م
تقتل زوجها وتبلغ عن وفاته لإبعاد الشبهات عنها فى دمنهور المتهمة عقب القبض عليها
كتبت: دينا الحسيني
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تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن البحيرة فى كشف غموض واقعة مقتل أحد الأشخاص بدائرة قسم شرطة دمنهور، وينجح فى ضبط مرتكبة الواقعة.
 
وتلقى المقدم حسن قاسم رئيس مباحث قسم شرطة دمنهور من ربة منزل باكتشافها وفاة زوجها "عامل" 49 سنة، أثناء نومه داخل مسكنهما بناحية شبرا بدائرة القسم، وعللت سبب الوفاة لمعاناته من مرض ارتفاع ضغط الدم.
 
من خلال جمع المعلومات، وبتكثيف التحريات، وأثناء السير فى إجراءات البحث توصلت جهود أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن البحيرة، برئاسة اللواء محمد هندى إلى قيام ربة المنزل بقتل زوجها لوجود خلافات عائلية بينهما، واختلاقها واقعة مرضه كذباً لإخفاء جريمتها.
 
وبعد تقنين الإجراءات وتوجيه اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة تم ضبطها، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة، وقررت قيامها بوضع بعض الأقراص المخدرة له بكوب شاى حتى فقد الوعى وقامت بخنقه حتى لقى مصرعه.
 
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة، وقرر المستشار أحمد فوزى محامى عام نيابات وسط دمنهور، حبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة. 
 
واستمع المستشار مصطفى الشرقاوى لاعترافات المتهمة خلال التحقيقات التى جرت برئاسة المستشار عبد الرحمن الشهاوى رئيس النيابة الكلية بوسط دمنهور.

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