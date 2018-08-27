"تعليم القاهرة" تبدأ أولى خطوات تفعيل "عام التعليم" لدعم وتطوير المنظومة

اجتمع اليوم الاثنين محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، وخالد حجازى، وكيل المديرية لشئون الإدارات التعليمية، مع فريق المتطوعين التابع لمؤسسة جايكا بالمديرية لمناقشة آليات استكمال بروتوكول العمل التطوعى لفريق جايكا اليابانى بمدارس القاهرة ليغرس نبته عام التعليم.

وأعرب عطية عن جاهزية مدارس القاهرة لاستكمال العمل من الآن، حيث بدأت التجربة بأربع مدارس فى العام الماضى إلى جانب مدارس إداراتى الوايلى والسيدة زينب التعليمية وسيتم إضافة مدارس جديدة حيث تقوم التجربة على إعداد مدارس نظيفة وجميلة خاليه تماماً من المخلفات ويقوم البرنامج من خلال الأنشطة على تجميل المدرسة وتعديل بعض سلوكيات الأطفال وتعزيز السلوك الإيجابى وتحقيق الذات مثل الحفاظ على أثاث المدرسة وعدم السير والوقوف على المقاعد وغيرها من سلوكيات الاطفال الخاطئة.

كما يقوم البرنامج أيضا على دعم نظام وإدارة المدرسة من خلال التدريبات الهادفة وتفعيل نظام وأسلوب إدارة فعالة متميزة بالتعاون مع مديرى المدارس والمعلمين والطلبة وأولياء الامور ومجالس الامناء.

وأشار عطية إلى أن محافظة القاهرة تتبنى مبادرة للنظافة بعنوان "خليك زى آدم" وتعتبر مديرية تعليم القاهرة هى القوة الضاربة فى تفعيلها.

وأكد محمد عطية، مدير المديرية، على تقييم التجربة والبرنامج بصفة دورية من خلال زيارات المدارس واجتماعات الفريق لتقيم الوضع الراهن وتقيم الفريق ايضا من خلال اللقاءات الدورية والاجتماعات بين فريق المتطوعين والمديرية والإدارات التعليمية وتحقيق أقصى استفادة ممكنة وأيضا ستزيد عدد مدارس إدارة السيدة زينب التعليمية إلى 10 مدارس بدلا من 5 إلى جانب إضافة 6 مدارس جديدة بالإدارات التعليمية المختلفة وفى الطريق لتعميم الأنشطة التى تقوم على تعديل السلوك على أكبر قدر ممكن من المدارس فى إطار رؤية رئيس الجمهورية لدعم وتطوير منظومة التعليم فى مصر "عام التعليم"، كما شارك خالد حجازى وكيل المديرية بتطوير الفكرة.