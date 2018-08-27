تعليم الغربية تنظم اللقاء التعريفى بنظام التعليم الجديد لرياض الأطفال

نظمت مديرية التربية والتعليم بالغربية فعاليات اللقاء التعريفى بنظام التعليم الجديد Education 2 على مرحلتى رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي وتعديل نظام التقويم بالمرحلة الثانوية والتى أقيمت بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة، وذلك تحت رعاية اللواء الوزير أحمد ضيف صقر محافظ الغربية والشناوى عايد وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية.

وبدأ اللقاء بعزف السلام الجمهوري وكلمه محافظ الغربية التى تحدث فيها عن النظام التعليمي الجديد وضرورة التغيير لصالح مستقبل الطلاب والتحول الي تعليم قائم علي الفهم وتنمية القدارات المعرفية ويساعد في القضاء علي الدورس الخصوصية، مؤكدا علي ما تبذله المحافظة في سبيل التوسع في انشاء المدارس وحل مشكلة الكثافات.

وأكد الشناوي عايد وكيل وزارة التربية والتعليم على اهمية هذا اللقاء في استعراض أبرز ملامح نظام التعليم المصري الجديد للرد على الأسئلة التي تدور في أذهان الطلاب والمعلمين والمهتمين والمعنيين بالعملية التعليمية ومنظومة التعليم.

وتناول اللقاء استعراض خطة الوزارة لبناء الانسان المصرى من خلال اطلاق نظام تعليمى جديد يطبق على مرحلتى رياض الاطفال والصف الاول الابتدائي وتعديل نظام التقويم في المرحلة الثانوية.

وفي نهاية اللقاء دار حوار مفتوح مع الحضور من أولياء الأمور والطلاب والمعلمين للرد على أسئلتهم واستفساراتهم حول نظام التعليم الجديد، حضر اللقاء مديرى عموم الادارات التعليمية العشر ووفود من المعلمين وعدد من الطلاب وأولياء الأمور.